توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مع انخفاض في درجات الحرارة. الرياح خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً. وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي: مضطرب إلى متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:50 والمد الثاني عند الساعة 02:43 والجزر الأول عند الساعة 20:21 والجزر الثاني عند الساعة 07:52. بحر عمان: خفيف. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:54 والمد الثاني عند الساعة 23:27 والجزر الأول عند الساعة 16:35 والجزر الثاني عند الساعة 04:59.