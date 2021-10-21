إكسبو 2020 منصة عالمية لإبراز إنجازات قطاع الفضاء

يعتبر إكسبو 2020 دبي الذي يستمر ستة أشهر ويشارك فيه 192 دولة نافذة مهمه على العالم للدول والقطاعات المشاركة فيه، ومنها قطاع الفضاء وتسليط الضوء على تطور وصناعة الفضاء حول العالم وعلى أهمية هذا القطاع بالنسبة للإنسان خاصة ولكوكب الأرض بصورة عامة. وخصص إكسبو 2020 أسبوعاً كاملاً للفضاء من 17 وحتى 23 أكتوبر الجاري، يتم خلاله عقد جلسة حوارية مع رواد فضاء إماراتيين وعرض فعاليات ترفيهية وفنية وعلمية ونشر المعلومات الخاصة بعلوم الفضاء، منها فعالية «تعلم قراءة النجوم» و«فعالية السفر إلى الفضاء واستدامة البيئة الفضائية» وغيرها من الفعاليات. وقال المهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» في حوار مع وكالة أنباء الإمارات» وام: «مرت دولة الإمارات في هذه السنه خاصة بمرحلة مهمة جداً بقطاع الفضاء ووصولها لكوكب المريخ وقبلها في المرحلة التي سبقت كانت لها إنجازات أخرى، ولعبت دوراً أساسياً في تحريك هذا القطاع وقطاع العلوم والتكنولوجيا بصورة عامة. وعن دور إكسبو 2020 دبي كمنصة عالمية بارزة لإبراز إنجازات الدولة في قطاع الفضاء الوطني.. أشار إلى أن إكسبو 2020 دبي لا يعتبر فقط حدثاً عالمياً لاستعراض ثقافات الدول الأخرى، بل هو منصة لعرض الإنجازات العلمية والتقنية والإنجازات الثقافية العالم. وأضاف أن أحد أسباب تأسيس قطاع الفضاء في دولة الإمارات بصورة جداً سريعة لأن هذا القطاع يعتمد على التعاون الدولي ودولة الإمارات لم تنظر إلى برنامج الفضاء الإماراتي كسباق مع دول أخرى ولكن نظرت له كفرصة للتعاون مع الدول المختلفة، وساهم هذا بتفعيل دور القطاع وسرع تطويره وتقدمه أيضاً، كما ساهم في وضع دولة الإمارات في مقدمة الدول التي لها دور في برنامج الفضاء العالمي. وعن أبرز المشاريع التي تنفذها الدولة في قطاع الفضاء بالفترة الحالية.. أكد على أن قطاع الفضاء في دولة الإمارات يمر اليوم بمرحلة مهمة جداً وحساسة، فقد استثمرت الإمارات في السابق من خلال مشروع مسبار الأمل والمشاريع التي سبقتها في استقطاب المعرفة إلى الدولة من الخارج وبناء قدرات الشباب الإماراتي عن طريق برامج نقل المعرفة، واليوم بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن المهمة القادمة وهي مهمة الإمارات لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات والذي يختلف عن المشاريع السابقة، وسيتم التركيز في هذه المرحلة على نقل المعرفة من قطاع الفضاء الإماراتي إلى القطاع الخاص لخلق بيئة محفزة لدعم قطاع علوم وتكنولوجيا متقدم في الدولة، وفي ذات الوقت يخدم اقتصاد دولة الإمارات في مواجهة التحديات المختلفة وبما فيها الموارد المائية والموارد الغذائية وغيرها من التحديات. وقطاع الفضاء كما ذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هو أداة أو وسيلة لأهداف أسمى وأكبر لبناء البنى التحتية والمنظومة التي نحتاج لها لاحتواء العلماء المهندسين والقدرات التي تساهم في تحقيق الأهداف العليا لدولة الإمارات. وأشار عمران شرف إلى أن هناك مشاريع مختلفه وطموحة كثيرة في قطاع الفضاء بدولة الإمارات، منها مشروع «خليفة سات» وهو قمر صناعي للاستشعار، ومشروع راشد لدراسة القمر، ومشروع استكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات، ويعتبر قطاع الفضاء أحد أولويات دولة الإمارات، والاستثمارات في هذا القطاع كبيرة وتخدم الأهداف المختلفة في الدولة وهذه بداية لإنجازات أكبر في المستقبل. وعن مشاركة القطاع في أسبوع الفضاء بإكسبو 2020 قال: إن مركز محمد بن راشد للفضاء ‏والجهات المختلفة في الدولة المختصة في قطاع الفضاء ‏لهم دور كبير في إكسبو، وبالنسبة لأسبوع الفضاء هناك ‏مشاركات مختلفة، منها إلقاء ‏المحاضرات وعقد الحلقات النقاشية ‏أو استقبال الوفود المختلفة ‏الذين حضروا لمناقشة التعاون في قطاع الفضاء والمشاركة ‏في بناء القدرات ‏ليس فقط على مستوى دولة الإمارات، بل على مستوى المنطقة، فهذه فرصة كبيرة للدول أن تعمل مع بعض، ‏ونحن كقطاع فضائي إماراتي ‏قررنا أن نستغل هذه الفرصة في إكسبو ‏لبناء هذه العلاقات ‏وتقويتها، ‏وستكون بداية لتعاون أكبر ولمشاريع طموحه أكبر على مستوى العالم والمنطقة. وقال: إن الجميل في إكسبو 2020 أنه حدث يلعب دوراً كبيراً في تقريب الشعوب ببعضها وتعريف الشعوب على عاداتها وتقاليدها المختلفة، كما أن التعاون في قطاع الفضاء لا يكون فقط تقنياً، بل أيضاً من خلال تعزيز التقارب بين الناس والثقافات المختلفة.. وعلى سبيل المثال يوجد بمشروع مسبار الأمل علماء من حول العالم يدرسون ‏كوكب المريخ مثل الغلاف الجوي أو سطح المريخ أو أمور أخرى تخص المريخ، وكل واحد جاء من بلد وثقافة وخلفية مختلفة، والجميع يعمل مع بعض من أجل فهم هذا الكوكب بهدف خدمة الإنسانية، وإكسبو يعزز هذا النهج الذي يرسخ التقارب بين الشعوب والثقافات. واختتم قائلاً: إنه عندما نتكلم عن الدبلوماسية العلمية أو دبلوماسية الفضاء، فذلك يعني تقريب وجهات النظر بين الشعوب وتحفيز التعاون وتحجيم الاختلافات وإبراز المعرفة من أجل خدمة الإنسانية جمعاء.