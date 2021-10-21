تكريم الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي

القاهرة (الاتحاد)

تحت رعاية فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبحضور وفد رسمي إماراتي برئاسة معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء.. كرم معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية، في احتفالية نظمت أمس في القاهرة.

وتمثل الجائزة إحدى المبادرات الرئيسة لمحاور اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين التي تم إطلاقها بحضور ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في فبراير 2018. وشارك في حفل التكريم، معالي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، ومن حكومة دولة الإمارات معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة والتطوير الحكومي والمستقبل، ومريم الحمادي أمين عام مجلس الوزراء، وعبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وسعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين في حكومتي البلدين.

من جانبه أكد معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في كلمة ألقاها خلال حفل التكريم، أن نجاح جائزة مصر للتميز الحكومي يمثل تتويجاً لمراحل من الشراكة الاستراتيجية المثمرة في التحديث الحكومي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية مصر العربية، ومناسبة لتكريم النماذج المتميزة في العمل الحكومي المصري والاحتفاء بقصص النجاح في تحويل التميز إلى ثقافة عمل مؤسسي ومحور للتطوير المستدام. وقال: «إن الشراكة الاستراتيجية تجسد رؤية دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لعلاقات التعاون والشراكة الهادفة لخير الشعوب الشقيقة، وتعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ببناء الشراكات الهادفة لاستحداث أنموذج عربي مشترك للعمل الحكومي يضاهي أفضل المعايير العالمية». وأكد أن ما يجمع الحكومتين هو الحرص على التميز والتجدد.. وما يجمع فريقينا هو الرغبة في تبادل المعارف والخبرة.. وما يجمع شعبينا هو المحبة والتقدير وتاريخ أخوي أرساه القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» مع القيادة المصرية منذ قيام دولتنا قبل خمسة عقود.. ما يجمع بيننا هو وقفة مصر التاريخية مع دولتنا في مرحلة تأسيسها، قبل خمسين عاماً ودعمها بالرعاية والخبرة والعلم». وقال: «رحلة التميز تحتاج منا صبراً ومثابرة واستمراراً وإصراراً.. ونتائجها سنراها واقعاً ملموساً في كافة القطاعات من خلال تغيير ثقافة العمل الحكومي وبث روح جديدة من التنافس والتطور والابتكار»، مشيراً إلى أن «مصر زاخرة بالإمكانات والخبرات،.. ومصر كما يقال ولّادة.. ومصر لا تنتهي فيها التجارب ولا يتوقف فيها الإبداع». وأكد معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري خلال كلمته التي ألقاها في الحفل أن تكريم جائزة مصر للتميز الحكومي يأتي في إطار الجهود المستمرة المبذولة من قبل الدولة المصرية لمواصلة عملية الإصلاح الشاملة والمستدامة التي تُوّجتْ مؤخراً بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد الدكتور مصطفى أن كل هذه الإجراءات تتسق مع ميلاد الجمهورية الجديدة، وقرب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تتطلع الدولة إلى عملية الانتقال ليس فقط بأنها عملية انتقال مكاني وتغيير في المباني.

شكر

تقدمت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشكر لفريق جائزة التميز الحكومي بالوزارة، على إيمانهم بفكرة الجائزة ونشرها والتعاون مع مختلف الجهات لغرس وتنمية ثقافة التميز، كما هنأت الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية. أكثر من 3000 مرشح لـ 19 فئة للجائزة.. وشهدت جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية إقبالاً كبيراً على الترشح لفئاتها الـ19 المؤسسية والفردية، التي ضمت 4 فئات جديدة، إذ تلقت الجائزة أكثر من 3000 طلب ترشح، عمل على تقييمها 140 محكماً ومقيماً، وبلغ إجمالي عدد ساعات عملهم 90 ألف ساعة تقييم. وكانت الدورة الأولى لجائزة مصر للتميز الحكومي، التي تم تكريم الفائزين بها في أكتوبر 2019، ضمت 15 فئة، وتلقت ألفي طلب ترشح، شارك في تقييمها 110 مقيمين ومحكمين، وبلغ عدد ساعات عملهم 50 ألف ساعة تقييم. شراكة استراتيجية في 4 محاور..