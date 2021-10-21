غباش يبحث مع رئيسة مجلس النواب البحريني تعزيز التعاون البرلماني

المنامة (وام)

بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس وفد المجلس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين الشقيقة، مع معالي فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني، أمس، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين، في ظل علاقات الأخوة الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين والتي تشهد نمواً في مختلف المجالات. وأشاد الجانبان بمستوى التوافق وأوجه التعاون والتنسيق الحاصل بين المجلسين في مختلف المحافل البرلمانية.

وأكد معالي صقر غباش عمق العلاقات التاريخية والأخوية والاستراتيجية الراسخة التي تربط دولة الإمارات ومملكة البحرين؛ بفضل حرص قيادتي البلدين الشقيقين على توثيقها وتعزيزها نحو آفاق أوسع في المجالات كافة، والتي تزداد نمواً بفضل روابط الأخوة والمصير المشترك والمواقف والرؤى المتسقة تجاه مختلف القضايا. وأشاد معالي رئيس المجلس بما تحقق في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، من إنجازات اقتصادية وتنموية شاملة، معرباً عن شكره لمعالي رئيس مجلسة النواب البحريني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. وأكد معاليه حرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز التعاون البرلماني مع مجلس النواب في مملكة البحرين في مختلف المجالات. وثمن معاليه المكانة التي وصلت إليها المرأة البحرينية في مختلف المجالات وما استطاعت تحقيقه من إنجازات وتقلدها العديد من المناصب القيادية.

وكانت معالي رئيسة مجلس النواب البحريني رحبت بمعالي صقر غباش والوفد المرافق، معربة عن تقديرها وشكرها لمعاليه على تلبية الدعوة وهذه الزيارة التي ستترجم بما سيتم خلالها من مناقشات إلى برامج عمل تعزز من العلاقات الراسخة بين الجانبين، مؤكدة أن العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين تمثل أنموذجاً فريداً واستثنائياً في مستوى التقارب الوثيق بين دولتين وشعبين شقيقين؛ بفضل توجيهات ورؤى القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيهِ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

