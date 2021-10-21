رئيس مالطا يؤكد دعمها للمجلس العالمي للتسامح

فاليتا (وام)

استقبل فخامة الدكتور جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا، معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام في قصر الجمهورية بالعاصمة فاليتا.

وأشاد فخامة الرئيس المالطي خلال اللقاء بجهود المجلس العالمي للتسامح والسلام، مؤكداً دعم بلاده المستمر للمجلس وتوجهاته الرامية لتعزيز ونشر قيم التسامح والسلام حول العالم.

كما استقبل رئيس مجلس النواب المالطي أنجلو فروجيا، معالي الجروان في مقر البرلمان بالعاصمة فاليتا، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجانبين، والاستعداد لملتقى التغير المناخي الذي يعمل الجانبان على تفعيله في المنظومة البرلمانية الدولية.

إلى ذلك التقى معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، وأكدا أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين لما فيه خير ومصلحة التسامح والسلام حول العالم.