غداً.. بدء العمل على مبادرة «درب زايد للتسامح»

أبوظبي (وام)

في إطار احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعام الخمسين، تبدأ وزارة التسامح والتعايش العمل على إنجاز مبادرتها الرائدة «درب زايد للتسامح» في نسختها الأولى لتكون البداية من حديقة أم الإمارات في العاصمة أبوظبي غداً بالتعاون مع نادي ظبيان للفروسية وعدد كبير من الجهات المحلية والاتحادية، للتحرك في مسيرة بعنوان «Ride for Life»، يشارك بها الجميع، وتنطلق باتجاه باقة من الأماكن التاريخية في العاصمة التي تمثل محطات للتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، مثل قصر الحصن، والنصب التذكاري للوالد المؤسس، ومسجد مريم أم عيسى، وقصر الوطن، ومتحف اللوفر، ومنارة السعديات، قبل أن تنطلق في نسختها الأولى إلى العالم من خلال «إكسبو 2020 دبي» في نوفمبر المقبل، حيث ستنطلق مسيرة «Ride for Life» بمجموعة من الخيول والفرسان لتتبع مسار القادة المؤسسين للإمارات وما تركوه من إرث نعتز به جميعاً، وقيم أصيلة تأسست عليها دولة الإمارات، منها التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية وقبول الآخر والترحيب بالجميع من دون تفرقة على أساس ديني أو عرقي أو ثقافي.

وأكدت وزارة التسامح والتعايش أن الاهتمام بمبادرة «درب زايد للتسامح» يدل على إيمان المجتمع الإماراتي بمختلف فئاته بالتسامح والتعايش والسلام كأساس لتقدمه ورقيه ورفعته ورفاهيته وتلاحمه، وتهدف المبادرة إلى لفت أنظار الجميع لهذه القيم وتعزيزها في نفوس الأجيال الجديدة، مؤكدة أن هذه المبادرة ستمثل حدثاً سنوياً ينطلق في هذا التوقيت من كل عام لتطوف كافة إمارات الدولة، ولتكون شاهداً على حرص المجتمع الإماراتي على قيمه الأصيلة وتلاحمه خلف قيادته الرشيدة، وإيمانه الراسخ بأهمية التنوع، ودوره في ثراء وتقدم الأمم، وترحيبهم بالجميع من دون استثناءات.

وأوضحت أن اختيار حديقة أم الإمارات ليمثل مرحلة البداية في 22 أكتوبر الحالي يبرز اعتزاز الوزارة بهذا الصرح المتميز الذي يمثل قيمة حقيقية للتسامح والتعاطف، ويؤكد مكانة الحديقة وجهة رائدة ومتأصلة يقصدها مختلف أفراد المجتمع للاستمتاع بأجواء تعكس عمق التكاتف والتعايش التي يتميز بها مجتمع الإمارات. وتعكس المبادرة حرص الجميع على القيم الأصيلة التي غرسها فينا الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ورسختها «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي نعتز بها كرمز عالمي للتسامح والمحبة وداعمة للمرأة والأسرة والطفل في الإمارات وعلى مستوى العالم.

ويأتي انطلاق المبادرة من حديقة أم الإمارات تثميناً لدور سمو الشيخة فاطمة التي كرست الجهود لرفعة المرأة والمجتمع، ورعاية مختلف فئاته. وأضافت الوزارة أن المسيرة التي يقودها فرسان «Ride for Life» ستطوف بالمعالم الوطنية والتاريخية والتراثية التي ترمز إلى التسامح بالعاصمة أبوظبي مثل قصر الحصن، والنصب التذكاري للمؤسس، ومتحف اللوفر، ومنارة السعديات، قبل أن تنطلق في فعالية عالمية بـ«إكسبو 2020 دبي» والعديد من المواقع الأخرى، ويشكل مسارها العام ومشاركة كافة الجنسيات المقيمة على أرض الدولة بها إشارة واضحة إلى أن القيم التي تجمع كافة الأمم والشعوب والتي تركز على التعاون، والتعاطف والتعارف والمرونة والحوار الإيجابي، هي التي تمهد الطريق للمجتمعات لتزدهر في ظل الاحترام المتبادلين والتعايش القائم على ازدهار الجميع.