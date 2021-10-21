سفير الإمارات يلتقي وزير المالية والاقتصاد البحريني

المنامة (وام)

التقى الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين، معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، بمكتبه بالمنامة، حيث ناقش الجانبان العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة.

وأعرب معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وما يجمع بينهما من وشائج القربى ووحدة التاريخ والمصير المشترك، مؤكداً حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون المثمر مع دولة الإمارات والمضي به قدماً إلى آفاق أرحب على الصعد كافة.

من جانبه، أكد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وما تتسم به من تطور مستمر على المستويات كافة، متمنياً لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.