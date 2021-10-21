شرطة أبوظبي تكافئ السائقين بـ«جوازات إكسبو»

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت دورة السعادة بشرطة أبوظبي مبادرة توزيع جوازات «إكسبو» على الجمهور والسائقين الملتزمين مرورياً خلال فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي» ضمن جهودها في نشر الإيجابية للسائقين ومختلف فئات المجتمع وتبني أسلوب الترغيب في الالتزام بقواعد السير والمرور، وترسيخ فكرة المكافأة بدلاً من المخالفة.

وأكد عناصر دورية السعادة خلال توزيع الهدايا حرص شرطة أبوظبي على انتهاج أفضل وأرقى النظم والآليات لنشر، وتعزيز الثقافة المرورية لدى مختلف شرائح المجتمع، من خلال البرامج بما يعزز من ضبط أمن الطرق، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأعرب الجمهور عن سعادته البالغة بالهدايا التي أسهمت في نشر البهجة والسعادة احتفاء بهذا الحدث التاريخي وقدم الشكر والتقدير لشرطة أبوظبي على جهودها الرائدة في التواصل والتفاعل معهم في جميع المناسبات بصورة متميزة تجاوزت التوقعات.

وأكد اعتزازه بإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة والتي أبهرت بها العالم في افتتاح «إكسبو 2020 دبي» الذي يُعد أكبر تجمع عالمي وينعكس إيجابياً في تحقيق التطورات الشاملة التي يشهدها وطن الخير والعطاء في المجالات كافة.