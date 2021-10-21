جناح المملكة المتحدة يطلق استراتيجية الفضاء الاسكتلندية

دبي (الاتحاد)

شهد جناح المملكة المتحدة في «إكسبو 2020 دبي»، أمس، إطلاق استراتيجية الفضاء الإسكتلندية، وذلك في إطار فعاليات يوم الفضاء الإسكتلندي الذي تنظمه وكالة التطوير الدولي الإسكتلندي المعنية بشؤون التجارة والاستثمار الدولية في اسكتلندا على هامش «إكسبو 2020 دبي»، بهدف مساعدة الاقتصاد الإسكتلندي على تأمين حصة بقيمة 4 مليارات جنيه استرليني في سوق الفضاء العالمي.

وتضمنت فعالية الإطلاق جلسات حوار مع أبرز خبراء القطاع لتسليط الضوء على قطاع الفضاء المزدهر في اسكتلندا، إلى جانب آخر الأبحاث والابتكارات الرائدة في المملكة، حيث تقدم الاستراتيجية خططاً لتطوير شبكة من مواقع إطلاق الأقمار الصناعية وتطوير التقنيات الصديقة للبيئة، مع التركيز على نقاط القوة الحالية في مجال الأبحاث وتحليل البيانات.

وقال إيفان ماكي، وزير الأعمال في اسكتلندا: «تؤكد استراتيجية الفضاء الإسكتلندية عزم مجتمع الفضاء في اسكتلندا على العمل معاً لتحقيق هذه الأجندة الطموحة. وتتمحور أهدافنا حول تأمين حصة بقيمة 4 مليارات جنيه استرليني في سوق الفضاء العالمي، والارتقاء بخدمات الإطلاق المخصصة لدينا في وقت قريب خلال العام المقبل وتوفير 20 ألف فرصة عمل في القطاع بحلول 2030.