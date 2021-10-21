الجناح الأميركي يناقش الشراكات الدولية في استكشاف الفضاء

دبي (وام)

استضاف جناح الولايات المتحدة في «إكسبو 2020 دبي» جلسة نقاشية بعنوان «الاستفادة من الشراكات الدولية في استكشاف الفضاء» ضمت أعضاء من شركات مختصة، بينها بوينغ ولوكهيد مارتن ومجموعة جاكوبس إنجنيرينغ. وناقش المتحدثون سبل التعاون بين الدول وبعضها البعض وبين الحكومات وشركات القطاع الخاص في استكشاف الفضاء، وأهمية تلك الاكتشافات في حل مشكلات بيئية ومناخية تواجه كوكب الأرض. وقال كولجيت غاتا أورا، رئيس شركة بوينغ في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: «إن الخطوة الأولى التي يجب فعلها قبل عقد أي شراكات دولية في استكشاف الفضاء هي فهم طبيعة هذا القطاع، حينها ستعرف كل شركة وكل دولة دورها المطلوب وما تستطيع تقديمه في هذا الصدد».

وأكدت دون هيكتون، المدير التنفيذي للعمليات ورئيس قسم الفضاء والتكنولوجيا والأعمال النووية لمجموعة جاكوب، أهمية التعاون للدفع نحو الابتكار، خاصة بين الشباب، وقالت: «لا يوجد بلد واحد لديه أفضل الأفكار، علينا أن نأخذ الأفكار أينما نجدها. لذا علينا أن نتعاون».

وأضافت أن «اكتشافات الفضاء ستصب في صالح قضية المناخ والاستدامة برمتها، وهي قضية حاسمة للجميع في الوقت الحالي وتتطلب تكاتف جميع الدول. كيف يمكننا إنشاء نظام بيئي دون تحديد المسارات التي تنبعث منها الكثير من نسب الكربون، عندما نضع أقماراً صناعية قوية، نستطيع وقتها أن نرى ما يحدث للكوكب». وقال ألين هربرت، المدير العام لشركة ستارت لاب أويسيس: «نريد أن نكون رواداً في استخدام تكنولوجيا الفضاء للأمن الغذائي، والمساعدة في حل أزمة التغير المناخي. وأرى أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ستكون واحدة من أقوى المناطق فيما يتعلق بالفضاء، ونحن نتطلع أن نكون جزءاً من ذلك». وتابع: «الفضاء للجميع، ويجب أن يشارك فيه الجميع، ولهذا السبب أتحدث دائماً عن دول الفضاء الناشئة، وهي دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية، هذا هو الوقت المناسب لهم جميعاً للمشاركة، وآمل أن أرى المزيد من الشركات الأميركية تبرم شراكات مع رواد أعمال في الفضاء من هذه البلدان. لدينا الوقت المثالي للجميع للمشاركة، وأنا متحمس لذلك». وناقش روبرت هاروارد، المدير التنفيذي لدى شركة لوكهيد مارتن في الشرق الأوسط، نموذج الجامعات البحثية في التعاون.. وقال: «نرى نهجاً تصاعدياً بين الطلبة والجامعات في مشاركة المعلومات بشكل أفضل من الوكالات الحكومية والشركات الخاصة. قد يصبح هذا هو نموذج المستقبل». وأضاف: «الفضاء بالنسبة لي مكان يطمح الجميع للذهاب إليه، وأعتقد أن نقاشات كالتي تحدث في (إكسبو 2020 دبي) تمنح الجميع القدرة على المشاركة بطريقة ما. أود أن أرى معاهدة شاملة تشمل الجميع لاستكشاف الفضاء».