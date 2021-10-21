مدير عام وكالة الإمارات للفضاء لـ «الاتحاد»: «أسبوع الفضاء» في «إكسبو» منصة لتواصل العقول

آمنة الكتبي (دبي)

أكد سالم بطي سالم القبيسي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أن أسبوع الفضاء الذي يحتضنه «إكسبو 2020 دبي» فرصة مواتية لتوسيع الآفاق وتبادل الأفكار والخبرات وقصص النجاح بين المشاركين من مختلف دول العالم، كما يُعد فرصة للاحتفاء بالابتكار في المجال الفضائي، ويُعد منصة مثالية لتواصل أفضل العقول العاملة في مجال الفضاء لاستشراف مستقبل القطاع، وبحث آفاق التعاون والشراكة لضمان نموه المستدام، وذلك انطلاقاً من دولة الإمارات وضمن التزامها بالمساهمة في بناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً للجميع.

سالم القبيسي

وأضاف القبيسي لـ «الاتحاد»، كما أن الفعاليات المصاحبة لأسبوع الفضاء، بالإضافة إلى الأقسام التي خصصتها أجنحة عدد من الدول لعرض إنجازاتها الفضائية ستوفر تجربة غير مسبوقة لزوار «إكسبو 2020 دبي» لاستكشافهم آفاقا جديدة، والتعرف على التطبيقات والابتكارات الفضائية التي ساهمت -ولا تزال- في تغيير شكل الحياة على الأرض بما لها من تأثيرات إيجابية على البشر والكوكب، وهو ما من شأنه زيادة وعي الجمهور بأهمية وحيوية قطاع الفضاء ومدى مساهمته في مسيرة التقدم العلمي للإنسانية، كما أنه يلهم الطلبة والشباب لدراسة علوم وتقنيات الفضاء، ويزيد جاذبية القطاع لاستقطاب المزيد من المواهب.