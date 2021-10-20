«خليفة التربوية»: «إكسبو» جسر للتواصل الحضاري مع العالم

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية أن إكسبو 2020 دبي يُمثل نقلة نوعية على صعيد ترسيخ صورة التميز والريادة والابتكار لمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف الصعد الإقليمية والدولية، من خلال هذا الإقبال العالمي غير المسبوق والمتمثل في مشاركة 192 دولة من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يجسد ويترجم تلك المكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مختلف شعوب العالم.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الجائزة عن بُعد بعنوان «إكسبو جسر للتواصل الحضاري العالمي»، وتحدث فيها كل من لبنى الشامسي المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية - أبوظبي بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وعلي الشعالي الوكيل المساعد المكلف بقطاع التراث والفنون بوزارة الثقافة والشباب، وياسر علي القرقاوي مدير إدارة البرامج والشراكات بوزارة التسامح والتعايش، وراشد الشامسي مدير إدارة المبادرات الشبابية بالمؤسسة الاتحادية للشباب وأدارها حميد إبراهيم عضو اللجنة التنفيذية لجائزة خليفة التربوية، بحضور لفيف من القيادات المدرسية والأكاديمية وأولياء الأمور والطلبة.

وفي بداية الجلسة أكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية على أهمية هذه الجلسة الحوارية التي تنظمها الجائزة لتسليط الضوء على إكسبو 2020 دبي وما يحمله من منجزات حضارية تعزز صورة ومكانة دولة الإمارات على الصعيد العالمي، مشيرة إلى أن هذا النجاح الكبير للدولة في استضافة العالم في ربوع إكسبو، وما تميز به من حسن التنظيم والإعداد لهذه الاستضافة إنما يجسد رؤية الإمارات قيادة وحكومة وشعباً لمواصلة نهج التميز والريادة للخمسين المقبلة.

ولفتت العفيفي إلى أهمية هذه الجلسة في إيصال الرسائل التربوية المنشودة للطلبة وأولياء أمورهم في مختلف المراحل الدراسية بضرورة التعرف على ما تحقق من مكتسبات وطنية على صعيد إكسبو 2020 دبي، ودور الطلبة والنشء والشباب في الترويج للقيم الإماراتية الأصيلة، وتعزيز التواصل الحضاري مع مختلف ثقافات شعوب العالم الذين جاءوا من مشارق الأرض ومغاربها للمشاركة في هذا الحدث الدولي البارز في الألفية الجديدة.

بنية أخلاقية

قال ياسر القرقاوي: لم يكن إكسبو ليكون في هذه المنطقة من العالم، إلا لوجود بنية تحتية أخلاقية بقيم إسلامية عربية أصيلة، وقيادة حكيمة تؤكد على الأمن والأمان ونشر المحبة والسلام، هذه ليست كلمات إنشائية بل أفعال يومية نقوم بها ولها وزارة قائمة بذاتها هي الوحيدة من نوعها في العالم بل وفي التاريخ، وهي وزارة التسامح والتعايش التي تقوم على مأسسة قيم التسامح النبيلة في مجتمعاتنا المتعددة الثقافات وتقديم أنموذج دولة الإمارات العربية المتحدة للعالم، وهذا إكسبو اليوم، يشهد ببنيته التحتية التي تشارك فيه 192 دولة بأجنحتها الحديثة والمتطورة. وأكد راشد الشامسي: على أن المواطنة الإيجابية مرادف للسلوك والقيم التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس الشعب منذ قيام الاتحاد، هي رسالة وإرث يتم البناء عليه جيلاً بعد جيل، وشباب الوطن عبر حدث إكسبو2020 دبي ملتزمون بكل ما يوطد حضورهم كسفراء للقيم الأصيلة، ومراعون لتقاليد دولة دبلوماسية تشتهر بكرم الضيافة وتقديم المساعدة لمن يحتاجها.