رئيس غيانا: «إكسبو دبي» لا يصدق

دبي (وام)

أكد فخامة الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غيانا التعاونية أن تنظيم دولة الإمارات لـ «إكسبو 2020 دبي» في ظل التحديات التي واجهها العالم بسبب تداعيات جائحة «كوفيد - 19» على مختلف القطاعات أمر لا يصدق. وأشار فخامته إلى أن نجاح الإمارات في هذا التنظيم الرائع جاء بفضل دعم القيادة الاستثنائي لهذا الحدث العالمي والبيئة والإمكانات الكبيرة التي توفرت للمعرض والجهود الكبيرة التي بذلها القائمون والمسؤولون عن التنظيم، مؤكدا أنه متى ما توفرت العناصر الثلاثة «القيادة والبيئة والجهود» تحقق الناجح الكبير.

وقال فخامة رئيس جمهورية غيانا: «إنها لحظة خاصة نعيشها في إكسبو 2020 دبي، نرى جميعا فيها الإلهام والتحفيز والدافع لمواجهة التحديات التي تواجهنا ويمكن أن نتغلب عليها ونحقق النجاح بمجرد أن يكون لدينا تصميم ورؤية واضحة للمستقبل، وهذا ما تحقق على أرض الواقع مع هذا التنظيم الرائع لـ«إكسبو 2020 دبي». وأضاف:«لا شك أن مشاركة بلادي غيانا في هذا الحدث العالمي يأتي من أهمية تواجدنا في هذا المحفل الدولي، لدينا قصة مذهلة وأمامنا مستقبل واعد، ولدينا فرص وإمكانات هائلة نريد مشاركتها مع العالم من خلال إكسبو 2020 دبي».