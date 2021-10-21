حمدان بن محمد: «إكسبو» احتفالية إبداعية فريدة

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي أن اجتماع العالم بشرقه وغربه شماله وجنوبه في «إكسبو 2020 دبي» ضمن احتفالية إبداعية فريدة تجمع ثقافات العالم وابتكاراته في موقع واحد، هو برهان واضح على القيمة الكبيرة التي تتمتع بها دبي كحاضنة عالمية للجهود والمبادرات والأفكار التي تساعد على تحقيق مزيد من التقارب بين الشعوب ومد جسور جديدة للتعاون البنّاء فيما بينها، ويعكس مكانتها كقوة دفع محفّزة على الإبداع والابتكار لتقديم حلول ترقى بالإنسان وتمنحه الحياة الكريمة وتعين المجتمعات على تخطي التحديات نحو آفاق أرحب من التقدم والتطور والازدهار، تأكيداً على دور دبي كشريك فاعل في صُنع المستقبل.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه أمس إلى مقر «إكسبو 2020 دبي»، وشملت عدداً من أجنحة الدول الآسيوية والأوروبية، بما في ذلك جناح دولة سنغافورة المقام في منطقة الاستدامة والذي حرص سموه على زيارته لتفرده وتركيزه بصورة كبيرة على فكرة الاستدامة البيئية، حيث جاء تصميم الجناح بغطاء نباتي كثيف عمدت من خلاله سنغافورة التعبير عن فكرة «مدينة في الطبيعة»، وتجسيد ثراء بيئتها الطبيعية ومستوى التوازن الذي تراعيه بين متطلبات التطوير الاقتصادي وتوجهات الحفاظ البيئي.

حمدان بن محمد خلال الزيارة

وتجوّل سموه في أروقة الجناح الذي تميز بثلاثة مجسمات مخروطية ضخمة يصل ارتفاع الواحد منها إلى 9 أمتار، تم تخصيص إحداها للتعريف بزهور الأوركيد التي تشتهر بها سنغافورة، بينما يركز المجسم الثاني على فكرة قيام المدينة في قلب البيئة الطبيعية، وذلك من خلال تقنيات تفاعلية متطورة وشاشة عرض محيطية ضخمة بزاوية 360 درجة، فيما يبرز الشكل المخروطي الثالث الأجواء الطبيعية لسنغافورة وما تتسم به من غطاء نباتي كثيف وأشجار الغابات المطيرة التي تغطي أغلب أنحائها، فيما جاء تصميم الجناح الممتد على مساحة 1500 متر مربع محققاً لهدف تقليل استهلاك الطاقة إلى درجة «الصفر».

كما زار سمو ولي عهد دبي جناح جمهورية سلوفاكيا المُقام في منطقة التنقل، والذي يركز على إبراز التقدم الذي أحرزته سلوفاكيا في مجال صناعات المستقبل، لاسيما في أنشطة التنقل والطيران مع اهتمام خاص بتوظيف الطاقة الهيدروجينية وتقنياتها التي تعد في مقدمة اهتمامات الحكومة هناك.