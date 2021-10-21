مُلاك إبلٍ عُمانيون: «الظفرة» ملتقى تراثي خليجي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد ملاك إبل من سلطنة عُمان أن مهرجان الظفرة يعتبر ملتقى تراثياً يجمع ملاك الإبل في دول مجلس التعاون الخليجي، وأن الدورة الخامسة عشرة ستسهم في توسع عدد المشاركين؛ بفضل الدعم الكبير وغير المحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهاته بتوسيع نطاق المهرجان وزيادة عدد جوائزه. وأوضح ملاك الإبل العُمانيون أن الاستعدادات والتحضيرات للمشاركة في منافسات أشواط مسابقة مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة وموسم مزاينات أبوظبي في كل من «سويحان ورزين ومدينة زايد»، بدأت بشكل مكثف منذ الإعلان عن جدول المزاينات وشروط المشاركة والمنافسة على جوائز الأشواط، وخلال هذه الفترة تتوافد قوافل الإبل إلى مدينة سويحان بإمارة أبوظبي للمشاركة في المزاينة الأولى بمهرجان الظفرة التي تنطلق يوم الخميس 28 أكتوبر الجاري.

خميس الزدجالي

قال خميس بن مسعود الزدجالي، مالك إبل من سلطنة عُمان، إن مهرجان الظفرة هو ملتقى لجميع ملاك الإبل في منطقة الخليج ونقطة التقاء تعني الكثير لملاك إبل المزاينة، وأشار إلى أن مهرجان الظفرة يخلق في كل موسم حراكاً نشطاً بين الملاك، مؤكداً حرصه على المشاركة في موسم مزاينات أبوظبي والوجود المستمر في مهرجان الظفرة.

عبدالمجيد الرواحي



وأشار عبدالمجيد بن نصيب الرواحي، مالك إبل من سلطنة عُمان، إلى أن مهرجان الظفرة هو المهرجان الأهم الذي عمل على صون التراث الخليجي والمحافظة عليه ليستمر من جيل من جيل، مشيراً إلى أن الاستعدادات للمشاركة في مهرجان الظفرة وموسم مزاينات أبوظبي قد بدأت عند كبار ملاك الإبل بسلطنة عُمان منذ وقت مبكر.

وأشاد فهد بن سلطان الحوسني، مالك إبل من سلطنة عُمان، بالدعم الكبير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لمهرجان الظفرة وملاك الإبل وتراثها العريق، مؤكداً أن هذا ليس غريباً على سموه فقد ورث هذا الاهتمام من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

فهد الحوسني

وأضاف الحوسني «إننا كعُمانيين عندما نأتي للإمارات نأتي إلى إخواننا وأهلنا لنشاركهم هذه الاحتفالية السنوية بالتراث، ومهرجان الظفرة يعطينا دائماً الدافع للشراء وتعزيز مقتنياتنا من الإبل لنشارك إخواننا الخليجيين في هذا المحفل التراثي الكبير».

هاشل السعدي

وأكد هاشل بن حارب السعدي، رئيس اللجنة الإعلامية في مهرجان حمرا الدروع لمزاينة الإبل في سلطنة عُمان، أن رسالة الإمارات التراثية رسالة واضحة وكبيرة، خاصة في مجال أنشطة الهجن المختلفة، وأن اهتمام الإمارات برياضات الإبل جعلها محل اهتمام وعناية كبيرة وشهرة عالمية، موجهاً رسالة شكر وتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لدعم سموه الكبير لتراث الإبل وملاكها.

آفاق جديدة

يجسّد المهرجان جهود الإمارة في تعزيز مكانتها منصة إقليمية وعالمية للتراث، وخاصة مع ما تشهده الدورة الحالية من زيادة في عدد الجوائز واستكشاف آفاق جديدة لتسليط الضوء على غنى الموروث الإماراتي والعربي في مزاينات الإبل من خلال إدخال فئات جديدة لجوائز الإبل والمسابقات التراثية.

ويعكس المهرجان التزام لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ترجمة الرؤية الثقافية للإمارة من خلال الحفاظ على الموروث وإحيائه، وإيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى العالم، فضلاً عن تعزيز قيم الولاء والانتماء من خلال ممارسة التراث الإماراتي الأصيل.