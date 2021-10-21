المهرجان الدولي الرابع للتمور السودانية ينطلق 30 نوفمبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان الدولي الرابع للتمور السودانية استعدادها لإقامة الدورة الرابعة من المهرجان في قاعة الصداقة بالخرطوم خلال الفترة 30 نوفمبر المقبل ولغاية 3 ديسمبر المقبل.

تنظم المهرجان جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة والغابات وجمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية، بمشاركة محلية وعربية واسعة من مزارعي ومنتجي ومصنعي التمور.

جاء ذلك في تصريح صحفي لمعالي الدكتور الطاهر محمد إسماعيل حربي وزير الزراعة والغابات في جمهورية السودان، خلال لقائه الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أمس الأول، للتوقيع على مذكرة التفاهم بين الطرفين لتنظيم المهرجان الدولي الرابع للتمور السودانية، بحضور الدكتور نصر الدين شلقامي نائب رئيس مجلس الأمناء لجمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية، والدكتور بدر الدين الشيخ الأمين العام لجمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية.

وأكد الدكتور عبد الوهاب زايد أن المهرجان الدولي الرابع للتمور السودانية يأتي لإبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم القطاع الزراعي، وخاصة في مجال نخيل التمر وللتأكيد على المكانة الدولية لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ودورها البناء في تطوير قطاع نخيل التمر والارتقاء به على المستويين العربي والدولي؛ بفضل الرعاية الكبيرة التي تلقاها من قبل مؤسس وراعي الجائزة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وكذلك توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة.