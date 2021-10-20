شرطة أبوظبي تستعرض مرونتها المؤسسية أمام «الموارد البشرية»

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد من هيئة الموارد البشرية بأبوظبي على تجربة القيادة العامة لشرطة أبوظبي وجهودها المتميزة في الحصول على الاعتراف الدولي في المرونة المؤسسية - ICOR كأول جهة على مستوى العالم تحصل على هذا الاعتماد الدولي بمستوى 3 نجوم.

والتقى العقيد خلفان عبدالله المنصوري مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في شرطة أبوظبي سعادة خليفة مطر الطنيجي مستشار المدير العام لهيئة الموارد البشرية بأبوظبي والوفد المرافق، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات العملية للارتقاء بمستوى الأداء العام للمؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي.

وأكد مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز نقل الخبرات والمعرفة الوطنية والاستفادة منها في الارتقاء بمستوى الأداء العام بين المؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي، ما يعزز من جودة حياة والجاهزية للمستقبل. واطلع الوفد على الميزة التنافسية التي جعلت من شرطة أبوظبي نموذجاً يحتذى به عالمياً في مجال بناء القدرات والكفاءات الأساسية للمرونة المؤسسية للتعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة وفعالية لدعم التوجهات الحكومية عبر استراتيجية شرطة أبوظبي 2025 في استدامة الأمن والأمان في إمارة أبوظبي. وأشاد خليفة مطر الطنيجي بمنجزات شرطة أبوظبي المتواصلة في تطبيق المنهجيات العالمية المتطورة بنجاح وتميز، لافتاً إلى أهمية الزيارة في تبادل الخبرات والمعارف مع القطاعات الحكومية في إمارة أبوظبي كشركاء استراتيجيين لتحقيق أعلى مستويات الريادة المؤسسية عالمياً، مؤكداً أهمية تعزيز نقل الخبرات والمعرفة الوطنية والاستفادة منها في ترسيخ مفهوم الشراكة التكاملية نحو تحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة للخمسين سنة القادمة، ما يعزز من جودة الحياة في الإمارة والجاهزية للمستقبل.