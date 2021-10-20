ورشة ابتكارية للمكفوفين في شرطة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة في إدارة الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، ورشة عمل بعنوان «كن شريكي في الابتكار».

حضر الورشة، المقدم أحمد المري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة الشارقة، وعادل الزمر رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، بمشاركة 15 من فئة ذوي الإعاقة البصرية، إلى جانب عدد من منتسبي القيادة العامة من مختلف الإدارات.

وأكد المقدم أحمد المري

أن شرطة الشارقة تسعى إلى تمكين ودمج المعاقين بصرياً على إشراكهم في ‏خططهم ومشاريعهم، بهدف رفع حس المسؤولية ومشاركة أفراد المجتمع من ذوي الإعاقة في اتخاذ القرار في قضايا الإعاقة، ووضع الحلول، وتعزيز ثقافة التواصل، والتفاعل معهم.