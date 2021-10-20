«منافذ الشارقة» تعقد اجتماعها العاشر

الشارقة (الاتحاد)

عقدت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة اجتماعها الدوري العاشر لعام 2021 في منطقة المدام بالمنطقة الوسطى لإمارة الشارقة.

وأكدت اللجنة، خلال الاجتماع، أهمية تعزيز كفاءة البنية التحتية في نقطة المدام الحدودية، وتوفر المتطلبات الأساسية، كما أجرت اللجنة جولة ميدانية في المنفذ لوضع تصور شامل للنهوض بأدائه، مشيدة بدور قيادة مجموعة حرس الحدود في تشغيل النقاط الحدودية.

وترأس الاجتماع محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، وحضره عدد من المسؤولين.