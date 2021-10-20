«إيفاد» شرطة دبي تحصد جائزة ثقافة الأعمال

دبي (الاتحاد)

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي المركز الأول في جائزة ثقافة الأعمال في المملكة المتحدة عن فئة أفضل مبادرة في التحول الرقمي، لمشروعها منصة «إيفاد»، لتكون الجهة الأمنية الشرطية الأولى التي تحوز هذه الجائزة على مستوى الدولة، متفوقة على مركز جلاسجو للعلوم، فوكستن للعقارات والتسويق، وأبل بلاس الدولية، ويوديل الدولية.

وأعرب العميد صالح مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، عن سعادتهم وفخرهم بالفوز بجائزة تتنافس فيها كبريات المؤسسات والشركات في العالم ضمن فئات عدة، لافتاً إلى أن حصد الجائزة عن فئة أفضل مبادرة في التحول الرقمي، تأكيد على القدرات الريادية والمتميزة لشرطة دبي، وكفاءة العناصر البشرية المنتجة والمبدعة، وهي إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات القيادة العامة لشرطة دبي.