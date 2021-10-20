رفض دعوى محامٍ طلب بقية أتعابه «شفاهة»

إيهاب الرفاعي (الظفرة)

رفع محامٍ دعوى أمام المحكمة يطالب فيها ببقية أتعابه التي اتفق عليها شفاهة مع أحد وكلائه وطلب أن يؤدي له مبلغ 15 ألف درهم مع الرسوم والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، موضحاً أنه قام بمتابعة قضية بموجب وكالة من المدعى عليه، وبعد ما قام المحامي بمتابعة التنفيذ لم يقم المدعى عليه بسداد بقية أتعابه المتفق عليها شفاهة مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة وأرفق بها صور محاضر جلسات وصورة وكالة من المدعى عليه للمدعي وصور محادثات «واتس آب»، وصور مستندات أخرى، وبعد تحضير تبادل الطرفان المذكرات الجوابية والتعقيبية أحالها القسم المختص إلى المحكمة التي قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وألزمت المدعى بالمصاريف ومقابل الأتعاب.

وأضحت في حيثيات حكمها أنه من المقرر وفقاً لنص المادة (29) من قانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة وتناولت المادة اختصاص المحاكم بشأن أتعاب المحاماة في أربع حالات نصت الحالة الرابعة حالة عدم وجود اتفاق مكتوب بشأن الأتعاب عن قضية نظرتها المحكمة فإن تقدير الأتعاب يكون بناء على طلب يقدم للمحكمة التي نظرت القضية، ويتم التظلم من أمر التقدير أمام المحكمة التي أصدرته فلما كان ذلك، وكان المدعي قد قرر أنه تم الاتفاق مع المدعى عليه شفاهة لمتابعة إجراءات تنفيذ حكم تجاري، ومن ثم فعلى المدعي اللجوء لإدارة التنفيذ لدى القاضي الذي تولى ملف التنفيذ للمطالبة بأتعابه عن العمل الذي قام به أمام قاضي التنفيذ، وذلك وفقاً لنص المادة (29) آنفة الذكر مما يتعين معه - والحال كذلك - القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وحيث إنه عن مصاريف الدعوى شاملة أتعاب المحاماة، فيلزم بها المدعي عملاً بمقتضيات المادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.