إغلاق 30 منشأة مخالفة في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشفت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة، عن أنها تمكنت منذ بداية العام الجاري ولغاية شهر أغسطس الماضي من إغلاق 30 منشأة لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بالحد من فيروس «كوفيد - 19».

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة لـ«الاتحاد»: إن الإدارة ومن خلال قسم الرقابة الغذائية وقسم الرقابة والخدمات البيطرية وقسم الرقابة الصحية والبيئية اتجهت نحو تكثيف حملاتها الميدانية الموجهة إلى المنشآت المختصة بها للرقابة على الوضع من كثب، ودعوة الجميع التقيد بالإجراءات المنصوص عليها للحد من «كوفيد - 19».

وذكرت أن تلك الأقسام وعبر المفتشين المعنيين بها، يتجهون نحو تذكير العاملين بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بالحد من انتشار الفيروس، بالإضافة إلى التحديثات التي تطرأ على القرارات والاشتراطات والعمل على اتخاذ اللازم بحق المخالفين منهم الغير مبالين في التطبيق الفعلي لها.

وكشفت عن أن قسم الرقابة الغذائية تمكن خلال بداية العام ولغاية أغسطس الماضي من تحرير 464 مخالفة بحق المنشآت التي تمت الرقابة عليها وزيارتها والتحقق من رصد المخالفات المختلفة المتعلقة بهذا الجانب، وتمكنت أيضاً من إغلاق 24 منشأة بحسب حجم ونوع المخالفة المرصودة.

وذكرت أن قسم الرقابة والخدمات البيطرية لم يعمل على تسجيل أي نوع من المخالفات المتعلقة بالمنشآت والخاصة بمخالفة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، بل تمكن من رصد مخالفات متعلقة بالأفراد والتي بلغت إلى 433 مخالفة متنوعة.

وأشارت إلى أن قسم الرقابة الصحية والبيئية تمكن المفتشين من رصد 398 منشأة مخالفة لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية للحد من «كوفيد - 19»، منها عدم الالتزام بارتداء الكمام، وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي، حيث تمكن من إغلاق 6 منشآت خلال هذه الفترة من العام.

وكشفت شيماء الطنيجي، أن نسبة التزام كافة المنشآت بالإجراءات الاحترازية، بلغت إلى 90% للمنشآت الغذائية، و94% نسبة التزام المنشآت التابعة إلى قسم الرقابة الصحية والبيئية، مؤكدة مواصلة الأقسام عملية الرقابة على كافة المنشآت والعاملين لديها بهدف الوصول إلى النسب العالية المرتفعة من التقيد والالتزام التام.