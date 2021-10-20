مراكز «صحة» لخدمات «كوفيد - 19» من المركبة تعمل خلال العطلة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» مواعيد عمل منشآتها خلال عطلة المولد النبوي الشريف اليوم، وأعلنت أن مراكز صحة لخدمات «كوفيد - 19» من المركبة في أبوظبي، والعين، والظفرة والإمارات الشمالية ستعمل اليوم من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً. أما مراكز «صحة» للتطعيم بلقاح «كوفيد - 19» في كل من ميناء زايد في أبوظبي، دبي باركس آند ريزورتس، مركز العين للمؤتمرات، فتعمل من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً، ويعمل مركز مدينة زايد للأعراس في منطقة الظفرة من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساءً اليوم، وتعمل مراكز تقييم «كوفيد - 19» المتميز في ميناء زايد، المفرق، وقاعة المشرف، ومركز العين للمؤتمرات، كالمعتاد من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساءً أما مركز تقييم «كوفيد - 19» المتميز في قاعة مدينة زايد، فسيعمل من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساءً. وستغلق مجالس: المشرف، والبطين في أبوظبي، وفلج هزاع، في العين وجميع مجالس منطقة الظفرة أبوابها اليوم، في حين يفتح مجلس القوع في مدينة العين أبوابه من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً.

وقالت شركة «صحة»، إن أقسام الطوارئ في مدينة الشيخ خليفة الطبية ومدينة الشيخ شخبوط الطبية ومستشفى الكورنيش ومستشفى توام ومستشفيات الظفرة ستواصل تقديم خدماتها على مدار الساعة، أما العيادات الخارجية فسوف تغلق اليوم، وتستقبل مستشفيات شركة «صحة» الزوار اليوم في أوقات الزيارة المعتادة، للمرضى المنومين والحالات الحرجة من الساعة 9 صباحاً إلى 12 ظهراً، ومن 4 - 8 مساءً، وأما مرضى الحالات الطارئة فتقتصر الزيارة على الأهل ومن الساعة 10 صباحاً حتى السابعة مساءً. كما تقدم مراكز «صحة لرعاية الكلى» خدماتها كالمعتاد من الساعة 7 صباحاً إلى 11 مساءً، اليوم، فيما عدا مستشفيات غياثي وليوا والسلع ودلما فستقدم خدماتها لمرضى الغسيل الكلوي اليوم من الساعة 7 صباحاً وحتى 7 مساءً، ويعمل بنك الدم في أبوظبي اليوم من الساعة 7 صباحاً وحتى 10 ليلاً في يحين يغلق فرع العين وفرع الظفرة.

أما المراكز الصحية التابعة للخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة «صحة»، فتعمل عيادات: الزعفرانه للتشخيص والفحص الشامل، مدينة خليفة، الباهية، المقطع، بني ياس، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً، وتغلق عيادات المدينة للصحة المهنية، مركز البطين، مركز المشرف التخصصي للأطفال، مركز الفلاح الصحي، مركز مدينة محمد بن زايد الصحي، مركز السمحة الصحي، والظفرة لطب الأسنان، والمفرق لطب الأسنان أبوابها اليوم.

عيادات منطقة الظفرة

تعمل عيادة الحمى بالمنطقة الصناعية في مدينة زايد، يوم الخميس من الساعة 7 صباحاً وحتى 7 مساءً، ومركز الظفرة لطب الأسرة، من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً، وعيادات أبو الأبيض وصير بني ياس وبدع المطوع، في منطقة الظفرة، اليوم من 10 صباحاً وحتى 7 مساءً، ويغلق مركز مدينة زايد للأسنان بالظفرة اليوم، وستغلق مراكز الفحص والصحة الوقائية اليوم.