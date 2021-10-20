ملتقى لداعمي الرضاعة الطبيعية

الشارقة (الاتحاد)

نظمت جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، إحدى الجمعيات التابعة لإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أمس، النسخة الثانية من ملتقى داعمي الرضاعة الطبيعية، وذلك في إطار حرصها على تنمية آفاق التعاون مع الجهات المعنية في مختلف إمارات الدولة، بهدف زيادة معدلات الرضاعة الطبيعية، والتي تعد الطريقة الأمثل لتكوين علاقة أسرية صحية للوصول إلى مجتمع صحي آمن يتمتع أفراده بالصحة والعافية.

وتضمن الملتقى الذي نظمته الجمعية عبر خاصية الاتصال المرئي وشهد حضور المهندسة خولة عبد العزيز النومان رئيس جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، وعدد من موظفات ومتطوعات الجمعية وممثلي الجهات المشاركة، مناقشة سبل تطوير الأنشطة والفعاليات التوعوية والصحية.

