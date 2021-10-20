الزراعة والسلامة الغذائية تغلق مرطبات «المدد» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «مرطبات المدد» بشارع السلام بأبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم CN-1030302، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة. وأوضحت «الهيئة» أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة عدم التزام المنشأة بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية، ومنها حفظ الأغذية المطبوخة والجاهزة للأكل في درجة حرارة غير مناسبة، وتدني مستوى نظافة المعدات المستخدمة، وترك الأغذية الجاهزة للأكل مكشوفة، بالإضافة إلى سوء نظافة الأرضيات في منطقة التحضير، بالإضافة إلى مخالفات عدة أخرى.