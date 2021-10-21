13 ألف نهر جليدي في إكسبو

سامي عبد الرؤوف (دبي)

تشارك طاجكستان، أو كما يطلق عليها «دولة صاحب التاج»، أو «بيت الماء»، في معرض إكسبو2020 دبي، ضمن 192 دولة مشاركة في هذا الحدث العالمي، ويتميز الجناح الطاجيكي، بالمناظر الطبيعية ومظاهر الحياة الهادئة والمنتجات الزراعية التي تتميز بها هذه الجمهورية التي كانت إحدى جمهوريات الاتحادي السوفييتي السابق، ونالت استقلالها عام 1991. ويحظى الجناح، باهتمام الزوار الباحثين عن العودة إلى الطبيعة والاستقلالية، لذلك يتوقف عنده العديد من الزوار، للاستفسار عن بعض الجوانب المتعلقة بالمعيشة والحياة في طاجكستان.

وتضم جمهورية طاجكستان نحو 60 % من موارد المياه في آسيا الوسطى، ويبلغ إجمالي عدد الأنهار الجليدية نحو 13 ألف نهر، بمساحة إجمالية تصل إلى 11,146 كم مربع، بما يعادل 845 كيلومتراً مكعباً. ويعد نهر فيدشينكو الجليدي بطاجكستان، أطول نهر جليدي في العالم خارج المنطقة القطبية، بطول إجمالي يصل إلى 77 كم، وبمساحة قدرها 700 كم مربع. أما الأنهار العادية، فعددها 947 نهراً بطول إجمالي يتجاوز 28,500 كم، ويبلغ التدفق السنوي 64 كيلومتراً مكعباً.

وتضم جمهورية الطاجيك، 200 ينبوع للمياه المعدنية، و82 مصدراً طبيعياً لثاني أكسيد الكربون ومياه للنيتروجين و100 مصدر للمياه الحرارية الجوفية. وبالنسبة للبحيرات، فهناك 1300 بحيرة موزعة في أنحاء البلاد، مساحتها الإجمالية 705 كيلو مترات وحجمها الكلي 46.3 كيلو متر مكعب.

ويوجد في طاجكستان، بحيرة ساريز، بمستوى فوق سطح البحر قدره 3255 متراً، وتبلغ مساحتها 80 كيلومتراً مربعاً، وحجمها 17 كيلومتراً مكعباً، وتبلغ أعمق نقطة فيها 505 أمتار، فيما يكون متوسط العمق 185 متراً. أما بالنسبة للبحيرات الاصطناعية، فتضم هذه الدولة 11 بحيرة، مساحتها الإجمالية 664 كيلو متراً مربعاً، بحجم إجمالي 15.3 كيلومتر مكعب.

وتتمتع طاجكستان، بإمكانات هائلة في مجال الطاقة الكهرومائية تقدر بنحو 527 مليار كيلو وات/ ساعة في السنة، وتبلغ الإمكانات الاقتصادية الفعالة للطاقة الكهرومائية 317 مليار كيلو وات/ ساعة في السنة، والمستخدم من هذه الإمكانات 6 % فقط.

وتعد طاجكستان من الدول الرائدة على مستوى العالم في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وتحتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث نصيب الفرد من إمكانات الطاقة الكهرومائية، فيما تحتل الدولة المرتبة الثامنة عالمياً من حيث موارد الطاقة الكهرومائية الممكنة، ويتم إنتاج أكثر من 95% من الكهرباء عبر الطاقة الكهرومائية.

وتعد الزراعة من المصادر الأساسية للدخل والعمالة في طاجكستان، ويعتبر القطن والقمح والحبوب الأخرى، من أهم المنتجات، ويصل إجمالي الأراضي الزراعية 900 ألف هكتار، منها 200 ألف هكتار محميات طبيعية.

ويبلغ متوسط الإنتاج الزراعي السنوي، 8 ملايين طن ويشمل هذا أكثر من مليون طن من الفاكهة و2,500 مليون طن من الخضروات، ويضم البلد أكثر من 200 ألف بستان من الفواكه وكرم العنب، وتشتهر بإنتاج فواكه مميزة، مثل المشمش والخوخ والعنب والتفاح والكمثرى والبرسيمونو وغيرها من الفواكه الأخرى. وتمتاز جبال جمهورية طاجكستان بأنها موطن للعديد من الحيوانات النادرة، منها نمر الثلج، الذي يوجد منه ما يتراوح بين 280 و300 نمر، وخروف ماركو بولو التي تتراوح إجمالي أعداده ما بين 26 ألفاً و28 ألف رأس، بالإضافة إلى وعل المارخور، الذي يوجد منه 1800 إلى 2000 رأس. وتشتهر طاجكستان بعراقة تاريخها، فهي تضم حوالي 3500 موقع تاريخي، منها 17 موقعاً مدرجاً في القائمة الأولية من أشهر المواقع التاريخية.