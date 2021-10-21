خريطة إكسبو.. العالم بين يديك

هناء الحمادي (دبي)

توفر لك خريطة إكسبو 2020 دبي، معلومات لمعرفة الفترة المتوقعة للوصول إلى الأجنحة، والعثور على أقرب المطاعم، فضلاً عن إرشادك للعثور على وجهتك في أنحاء الموقع، واستكشاف مختلف أرجاء موقع الحدث الأروع في العالم، وتحديد مواقع المرافق الرئيسية، فضلاً عن أماكن الجذب الرئيسية، بهدف تسهيل الوصول إليها وتخطيط الزيارة بالشكل الأمثل.

وتتضمن الخريطة نافذة مخصصة للبحث، يمكن من خلالها البحث عبر كلمات مفتاحية عن الأماكن التي يود الزائر معرفة مكانها تحديداً ضمن الموقع، كما تشمل قائمة بأجنحة المشاركين التي تظهر الموقع الدقيق للجناح. وتسهم الخريطة في تسهيل تنقل الزوار على امتداد موقع الحدث الدولي الذي يمتد على مساحة إجمالية قدرها 4.38 كيلومترات مربعة، وتزخر أرض إكسبو بأيقونات وصروح معمارية فريدة، وتتربع ساحة الوصل في موقع استراتيجي في منتصف الموقع بوصفها القلب النابض للحدث، و«الوصل» هو الاسم القديم لمدينة دبي، الذي يعبّر عن الأهمية الدائمة للمدينة بصفتها بوابة للوصل بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى الشراكة التي شكلت روح المدينة.

وستكون ساحة الوصل تجسيداً حقيقياً للتواصل، حيث ستمثل نقطة التقاء لملايين الزوار من جميع أنحاء العالم، وتجسد شعاره الرئيسي «تَواصُل العقول وصُنع المستقبل» وتتفرع من ساحة الوصل 3 مناطق بتصميم يحاكي بتلات الزهرة وتتخصص كل منها في موضوع من الموضوعات الثلاثة الرئيسية للحدث، وهي الفرص والتنقل والاستدامة.