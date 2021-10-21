ابتكارات إكسبو 2020.. الثلج لا يذوب داخل أفران «ميلي»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

كثيرة ومتنوعة هي الابتكارات التي تكشف عنها أجنحة الدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي، والتي يقف أمامها الزوار باندهاش وتعجب، وتزيد من رغبتهم في استكشاف المزيد عبر التنقل بين الأجنحة والتعرف على ما تقدمه من ابتكارات ومفاهيم ثورية للمستقبل.

ومن بين الابتكارات الجديدة التي استقطبت اهتمام زوار إكسبو 2002 دبي، «فرن ديالوج» الذكي الذي قدمته شركة ميلي، الألمانية المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية، والذي يمكنه طهي الأسماك واللحوم وهي داخل قالب من الثلج في 7 دقائق فقط، دون أن يذوب الثلج، وكذلك طهي كافة أنواع الطعام باستخدام موجات تقل 70% عن أفران الميكروويف العادية.

وقامت الشركة بتقديم عرض مباشر أمام الجمهور لإمكانيات الفرن متعدد المهام، قدّمته الطاهية في شركة ميلي الشيف فرانشيسكا بوسو والشيف روبرتو سيغورا، حيث تسنّى لزوار إكسبو دبي مشاهدة طرق الطهي من منظور مختلف تماماً، حيث قام الطاهيان بمشاركة الجمهور قطعة من سمك القد ووضعها داخل قالب من الثلج ثم إدخالها في الفرن الذي لمدة سبعة دقائق لتخرج مطهية بالكامل دون أن يذوب قالب الثلج.

وقال صوايا صوايا، المدير العام لشركة ميلي، إن إطلاق الشركة للتكنولوجيا الثورية الجديدة في عالم الطهي، يأتي استكمالاً لمسيرتها الممتدة لأكثر من 120 عاماً والتي شهدت خلال إطلاق العديد من المنتجات والابتكارات في عالم الأجهزة المنزلية والتي كان منها تصميم أسطوانة الغسالة الكهربائية بفتحاته التي تشبه أقراص عسل النحل، والعديد من الابتكارات الأخرى الخاصة بأجهزة المطابخ.

صوايا صوايا

وأوضح أن فرن ديالوج الذي سيتم طرحه في سوق الإمارات العربية المتحدة في الربع الأول من عام 2022، يعتمد على استخدام الموجات الكهرومغناطيسية التي تستشعر قوام الطعام بطريقة ذكية وتطهوه «بمعدّلات متناسبة، دون أن تذيب الثلج، وطهيها بدقة في وقت يقل نحو 70% عن الأفران التقليدية، وباستخدام موجات أقل بنحو 70% أيضاً عن أفران الميكروويف العادية، التي تمتلك مولداً مغناطيسياً لموجات الميكروويف على تردد 2.45 جيجاهيرتز، فيما يمتلك فرن ديالوج تردداً يقل عن 1000 جيجا هيرتز فقط، الأمر الذي يعزز من السلامة الصحية.

وتوقع أن ترسم التكنولوجيا الثورية الجديدة من تقنية «إم شيف» الخاصة بميلي، أبعاداً جديدة في الطهي ، والتي تقوم بتطبيق الموجات الكهرومغناطيسية على الطعام لتوليد الحرارة عند الطهي. لافتاً إلى أن هذه التقنية استغرقت 7 سنوات من البحث والتطوير قبل إطلاقها بالأسواق.

ويمكن للتقنية الحديثة لفرن ديالوج طهي شريحة اللحم بشكل موحّد ومتناسق للحفاظ على لونها الوردي من الأطراف والداخل، ما يضمن طراوتها واحتفاظها بالعصارة، وذلك خلافاً للفرن التقليدي إذ تنتقل الحرارة دائماً من الخارج إلى الداخل وبالتالي، يتمّ طهي الأطراف بشكل مفرط للحصول على درجة الطهي المرغوبة في الداخل. ويضمن الفرن كذلك أن تحافظ الأسماك والخضروات على قوامها ويختمر العجين بالقدر المطلوب، كذلك، يمكن وضع مختلف المكونات الطازجة مع بعضها في الفرن لإعداد وجبة كاملة مطهوّة بشكل مثالي في آن واحد وبسرعة أكبر بـ 70% من طرق الطهي التقليدية.

ويتميز الفرن بوحدة معيارية تولّد موجات كهرومغناطيسية ضمن نطاق تردد معيّن وتعمل على توزيعها في الفرن عبر جهازي استشعار مرتفعي الأداء، ونظراً لقوام الطعام المؤلّف من جزيئات وتركيبات مختلفة تتم إعادة تشكيلها أثناء الطهي، يتم ضبط التردد باستمرار لتمكين عملية الطهي المثلى. كذلك، يزوّد جهازا الاستشعار الفرن بملاحظات حول كمية الحرارة التي يمتصّها الطعام.