جناحها في «إكسبو» يمزج بين التراث والحداثة.. رواندا.. نجمة ساطعة

فاطمة عطفة (أبوظبي)

التحوّل إلى بلد آمن ومأمون ليس بمعجزة، بل نتيجة رؤية جماعية يتقاسمها جميع الروانديين، وهذا ما تشير إليه إحدى اللوحات الإيضاحية أمام المعروضات التراثية التي ضاقت بها جدران جناح «رواندا» في «إكسبو 2020 دبي»، فرواندا اليوم تعد ثاني أكثر الأماكن أماناً في أفريقيا، ويعود الفضل بذلك إلى أن الحكومة الرواندية تحتل المركز الأول بمقياس الشفافية، وذلك لاتخاذها نهجاً صارماً في مواجهة الفساد.

في زيارة إلى جناح رواندا نتعرف على ثراء هذا البلد في الزراعة والتكنولوجيا، وصناعة الطائرات، والتنقل الكهربائي، والرعاية الصحية الرقمية، إضافة إلى الحكومة الإلكترونية وتقنيات الفضاء، وهي تسعى لكي تصبح مركزاً للابتكار في أفريقيا، بالإضافة إلى مهارات الصناعات الحرفية التي يزخر بها الجناح من الجلد والقش والآلات الموسيقية التراثية.

ويذكر أن رواندا هي الأسرع نمواً في الزراعة، كما يعزز اقتصادها الملائم للأعمال التجارية لتصبح واحدة من المراكز الصاعدة في القارة الأفريقية، لإدارة مجموعة متنوعة من الأعمال، كما أنها تمتاز بالمساواة بين الجنسين،حيث إن غالبية أعضاء البرلمان من النساء، وهذا مما يعزز قيم العمل الجماعي في هذا البلد، كما تشير اللوحات الإيضاحية التي تزيّن الجناح إلى أن هذه الأمة تعمل بتعاون وتكامل كالجسد الواحد، كما أنها وجهة رئيسة للمؤتمرات في أفريقيا، وتعد من أهم المراكز التجارية والمالية المتميزة، الأمر الذي يعزز فرص التجارة والاستثمار في هذا البلد.

أما على المستوى الثقافي فيظهر الاهتمام واضحاً من خلال المطبوعات والآلات الموسيقية المعروضة في الجناح، والتي تبين غنى التراث الشعبي بها، فهناك آلة القانون «إينانجا» التي تتخذ شكل الدرع الموسيقي وهي الآلة الأكثر تمثيلاً لتراث رواندا، حيث وصلت موسيقاها إلى ذروتها في أيام الديوان الملكي، وما زالت تحظى بشعبية في التلال، كذلك هناك المزامير التقليدية، ومنها هذا الفلوت المعروف باسم «أومويرونجي»، وهو مصنوع من ساق نبات «إنتومڤو»، ويستخدمه الرعاة لتمضية الوقت أو ترهيب اللصوص في الليل، وحالياً يُستخدم للترفيه، ويمكن أن يظهر مع الحراس الليليين بالمدينة.

ومن ضمن المعروضات في جناح رواندا زي إنتوري «أموجارا» وهو (غطاء رأس راقص الإنتوري)، ويُصنع من ألياف السيزال المنسوجة التي تجعله يبدو مثل الأسود، كذلك هناك «إيجيكوري» وهي عبارة عن مجموعة من الملابس المبهرجة، يتم تزيينها بالخرز، ويتم ارتداؤها حول الرقبة مع تعليق الفراء حولها، أما «إيجيتاكو»، فهي مجموعة من المجوهرات تضم شريطين مزينين بالخرز من الكتف إلى الركبة، وهو معلق بأشرطة.

ومن الأسلحة التقليدية المعروضة في الجناح، هناك أنواع عدة من الدروع، منها «إنجابويو مورير»،وهو مغطى بالخوص لصد السهام، ويستخدم كسلاح دفاعي، كما أن هناك نوعين من الرماح الرئيسة المستخدمة في رواندا، الأول عبارة عن رمح كبير وثقيل للصيد، والثاني رمح أخف وزناً وأكثر أناقة ويستخدم خلال المسيرات والمهرجانات، التي تقيمها رواندا.

والجدير بالذكر أن جناح رواندا يعبر بشكل لافت عن بلد نهض من الرماد كطائر العنقاء الأسطوري، وأصبح نجمة ساطعة في سماء أفريقيا، عبر إمكانات غير محدودة لا تفكر إلا في المستقبل.