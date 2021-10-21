اختراعات إكسبو: الهاتف النقال.. عاصر جيل السبعينيات

أبوظبي (الاتحاد)

منذ انطلاق دورته الأولى في العاصمة البريطانية «لندن» قبل 170 عاماً من الآن، وبالتحديد في عام 1851، شكل معرض «إكسبو» الدولي منصة عالمية لعرض آلاف الاختراعات والابتكارات والإبداعات التي توصلت إليها البشرية في مختلف مجالات الحياة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والتصنيع. وتحول المعرض الدولي إلى ما يشبه «المختبر الإبداعي» لعرض إنجازات البشرية في الإبداع والاختراع والابتكار، وعُرض خلال دوراته السابقة أكثر من 100 ألف اختراع، أسهمت في تغيير وجه الحياة على كوكب الأرض.

ظهر الهاتف النقال للمرة الأولى قبل 51 عاماً، وتحديداً في معرض أوساكا العالمي في اليابان 1970، الذي أقيم تحت شعار «تقدم وتآلف البشرية وتعميق التفاهم المشترك بين دول العالم»، وشاركت فيه أبوظبي للمرة الأولى قبل إعلان دولة الاتحاد.

وجاء عرض الهاتف النقال بعد 94 عاماً من عرض ألكسندر جراهام بيل أول هاتف بالعالم في عام 1876 بمعرض فيلادلفيا المئوي للفنون والمصنوعات ومنتجات التربة والمناجم. وفي عام 1973 أنتجت شركة موتورولا أول هاتف محمول، لكنها لم تطلقه في الأسواق العالمية إلا بعد 10 سنوات، وقدر سعره وقتها 4000 دولار، وكان للمخترع المهندس الأميركي مارتن كوبر الذي التحق بالعمل في شركة موتورولا عام 1954.