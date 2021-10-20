تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، عن فتح باب التسجيل في النسخة العاشرة من جائزة كريستو وجان كلود لعام 2022 حتى تاريخ 31 يناير 2022.
وتُقام الجائزة سنوياً منذ عام 2013 كمسابقة فنية مفتوحة للطلاب والخريجين في دولة الإمارات، تم إطلاقها بهدف تشجيع ابتكار أعمال فنية جديدة ودعم مسيرة الفنانين الفائزين في الحياة العملية بدءاً من مرحلة التكليف بالعمل وصولاً إلى العرض.
ويمكن للمشاركين اختيار المجالات الفنية التي يفضلون العمل فيها، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر، التصوير الضوئي والفيديو والنحت وأعمال التركيب الفني والمشاريع الفنية الميدانية.
وتدعو الجائزة الفنانين إلى ابتكار طرق جديدة لعرض أعمالهم ضمن سياق عام. وسيحصل الفائزون في المسابقة على جائزة بقيمة 10 آلاف دولار أميركي لاستكمال أعمالهم الفنية، والتي ستُعرض أمام الجمهور في أبوظبي في نوفمبر 2022 بإلهام من أعمال الفنانين الشهيرين كريستو وزوجته وشريكته الفنية جان كلود.
وتربط الزوجين بدولة الإمارات علاقة وطيدة تعود لنحو 40 عاماً، قبل وفاة جان كلود عام 2009 وكريستو عام 2020، وتم إطلاق الجائزة التي تحمل اسمهما، تكريماً لرغبة كريستو بدعم بيئة الفنون الناشئة في الدولة.
إلى ذلك، قالت مايا أليسون، المديرة التنفيذية لرواق الفن ورئيسة القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي: «تسهم مسابقة كريستو وجان كلود بتعزيز حركة نمو القطاع الإبداعي في الإمارات، كونها تزوّد الفنانين كل عام بالدعم اللازم لإنتاج الأعمال الفنية الكبيرة وعرضها للجمهور».
من جانبها، قالت إميلي دوهرتي، مديرة جائزة كريستو وجان كلود: «نحتفل اليوم بإطلاق النسخة العاشرة من هذه الجائزة الفنية الفريدة، والتي تمثّل مشروعاً مستوحىً من العلاقة المتينة التي جمعت كريستو في دولة الإمارات. ويهدف المشروع إلى تزويد الفنانين الصاعدين بمنصة مفتوحة لاستعراض أعمالهم.
ونهدف هذا العام إلى تكريم الفائزين من أعضاء هيئتنا التدريسية، وخاصة أولئك الذين واجهوا تحديات كبيرة نتيجة أزمة كوفيد-19، ونتطلع لاستقبال اقتراحات فنية جديدة ضمن نسخة المسابقة الجديدة».
وقدم كريستو وجان كلود خلال مسيرتهما عدداً من أشهر الأعمال الفنية على مستوى العالم، وأسهما في تغيير مفهوم «الفنون العامة» من خلال إبداع أعمال فنية مؤقتة تحتفي بتصاميم مرحلية أصيلة.