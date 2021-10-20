ملك البحرين يستقبل صقر غباش

استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين. ونقل معالي صقر غباش لجلالة ملك البحرين تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لمملكة البحرين وشعبها المزيد من التقدم والازدهار. وحمل جلالة ملك البحرين معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها المزيد من الرفعة والتقدم والازدهار. وأعرب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تزداد رسوخاً وقوةً في ظل الحرص المتبادل على تطويرها وتوسيع آفاقها. وأكد جلالته أهمية مثل هذه الزيارات الأخوية التي تسهم في تفعيل أطر التعاون وتبادل التجارب والخبرات فيما يخص العمل البرلماني والديمقراطي إلى جانب التنسيق حيال مختلف القضايا المشتركة. وأشاد جلالة ملك البحرين بدور المجلسين في البلدين، وإسهامهما في تقوية أواصر العلاقات البحرينية الإماراتية على المستويين الرسمي والشعبي ودعم مسيرة البناء والتطور في البلدين الشقيقين. وأعرب معالي صقر غباش عن خالص تقديره لجلالة ملك البحرين، مثمناً حرص جلالته المستمر على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، وتوثيق التعاون البرلماني والنيابي، وكل ما فيه الخير للبلدين الشقيقين.