منصور بن زايد يصدر قراراً بتشكيل هيئة قضائية خاصة للفصل في نزاعات مشروعي واحة الزاوية وياس

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بتشكيل هيئة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بمشروعي واحة الزاوية وواحة ياس، وذلك بما يضمن سرعة البت في تلك النزاعات والمحافظة على أموال المدعين إلى حين سداد المديونيات. وأوضحت دائرة القضاء في أبوظبي، أن جميع المنازعات والدعاوى المتعلقة بمشروعي واحة الزاوية وواحة ياس، تنظر أمام هيئة قضائية خاصة، سواء كانت الدعاوى محكومة أو متداولة أمام المحاكم أو يتم قيدها بعد صدور هذا القرار، وسواء المتعلقة بأراض أو عقارات مبنية أو في طور البناء والتشييد، أو كانت بنظام البيع على الخارطة، وذلك مع اتخاذ الإجراءات والتدابير التحفظية اللازمة للحفاظ على الأموال إلى أن يتم سداد المديونية. وأشارت دائرة القضاء، إلى أن الهيئة القضائية تنتهج في سبيل الفصل في الدعاوى المعروضة عليها، عرض الصلح على الأطراف ومحاولة التسوية الودية للنزاع بتسهيل الوصول إلى اتفاق رضائي، مع اتخاذ ضمانات كافية للتنفيذ، وذلك من خلال تقدير الوضع المالي للشركة ومدى كفاية أموالها لتغطية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضدها. ودعت الدائرة أصحاب العلاقة في تلك النزاعات، إلى مراجعة الهيئة القضائية الخاصة في دائرة القضاء، لإدراج جميع القضايا والفصل فيها ضمن نطاق اختصاصات الهيئة المشكلة لهذا الغرض.