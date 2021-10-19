حميد النعيمي يطلع على استراتيجيـة «العدل»

عجمان (وام)

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على خطط وبرامج واستراتيجية وزارة العدل المستقبلية والجهود التي تبذلها للارتقاء بمستوى خدماتها لتوفير نظام قضائي عادل من خلال تقديم خدمات قضائية عدلية وقانونية مبتكرة وتطوير تشريعات رائدة تضمن سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم عجمان بمكتبه في ديوان الحاكم، أمس، معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل والذي قدم نبذة لسموه حول بعض المشاريع التي تنوي الوزارة تنفيذها في الإمارات عامة. وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا التي تتعلق بسير العمل في وزارة العدل واستعراض البرامج والأنشطة والمشاريع الخاصة بوزارة العدل في إمارة عجمان. واستمع صاحب السمو حاكم عجمان إلى شرح واف من معالي الوزير حول أهداف واستراتيجية الوزارة المستقبلية والقوانين والتشريعات الحديثة والإجراءات المتبعة للبت في القضايا المطروحة على القضاء بأفضل التشريعات والقوانين التي تواكب الاتجاهات العالمية والمتغيرات الداخلية وتتماشى مع تقاليد الدولة، وتحقق حاجات المواطنين وتطلعاتهم نحو المستقبل واستقطاب وتدريب وتحفيز واستبقاء أفضل الكوادر البشرية، لا سيما القضائية منها والتي تعمل ضمن بيئة مبتكرة على تطبيق التشريعات والقوانين.

وأثنى سموه على الدور الذي تقوم به وزارة العدل في تحقيق العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع.. مبدياً سموه ارتياحه للإجراءات التي اتخذتها الوزارة التي من شأنها تسريع إجراءات البت في القضايا المطروحة وتقديم الخدمات التي تحقق رضا المراجعين.

من جانبه أشاد معاليه باهتمام سموه وحرصه على متابعة سير العمل والخطط المستقبلية التي تنتهجها الوزارة ودعمه قطاع العدل ورجاله، الأمر الذي عزز الدور المهم للقضاء في نشر الطمأنينة والأمان وترسيخ المفاهيم السمحة للدين الإسلامي الحنيف. وأكد معاليه أن توجيهات صاحب السمو حاكم عجمان ستؤخذ بعين الاعتبار بشأن الاهتمام بالكادر البشري المواطن من حيث التدريب والتوظيف وخاصة لخريجي كليات القانون والإسلامية، وإجراء اللازم لهؤلاء بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية عامة وحكومة عجمان خاصة.