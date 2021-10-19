«وزراء النقل العرب» يدعم ترشيح الإمارات لعضوية «تنفيذي المنظمة البحرية الدولية 2022 - 2023»

القاهرة (وام)

أكد مجلس وزراء النقل العرب دعمه لإعادة ترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية «IMO» في الفئة «B» للفترة «2022 - 2023». جاء ذلك في ختام أعمال الدورة «34» لمجلس وزراء النقل العرب، التي عقدت حضورياً، أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الأردن، وبمشاركة وزراء النقل العرب ومن يمثلهم ورؤساء الوفود.

ترأس وفد الدولة المشارك المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، وضم كلا من الشيخ ناصر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل والمهندس محمد فكري رئيس قسم سياسات النقل البري.

وتضمن مشروع جدول أعمال الدورة عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النقل العربي التي ناقشها المكتب التنفيذي أمس والتوصيات التي رفعها بشأن هذه البنود والنظر في اعتمادها، ومنها دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتقرير الاجتماع الأول للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها ومقترح لإنشاء منصة إلكترونية عربية شاملة للنقل بهدف المساهمة في تسهيل نقل التجارة بين الدول العربية، إلى جانب تحديث دراسة توحيد مواصفات الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات العاملة بين الدول العربية، والمقدمة من الاتحاد العربي للنقل البري. كما تضمن مشروع جدول الأعمال مناقشة الصيغة النهائية للمسودة السادسة لمشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية للنظر في اعتمادها من قبل مجلس وزراء النقل العرب، ودراسة استرشادية بشأن مقترح لإقامة التجمعات البحرية الوطنية في الدول العربية.

وتم بحث سبل تمويل دراسة الجدوى الشاملة لمشروع إنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، لما لهذه الصناعة من عوائد اقتصادية متوقعة، إلى جانب مناقشة الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي «AI» في قطاعات النقل واللوجيستيات ومستقبلها في المنطقة العربية، والدور الرائد للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في هذا المجال.

وناقش المجلس تحت بند ما يستجد من أعمال بندا حول بعنوان «أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي». كذلك انتخب مجلس وزراء النقل العرب مكتبه التنفيذي للعامين القادمين «2022 - 2023»، وتضمن التشكيل الجديد مصر رئيساً والمملكة العربية السعودية نائباً، وعضوية كل من تونس، والجزائر، والسودان، والعراق، والأردن، واليمن. وتم الاتفاق على عقد الدورة القادمة الـ68 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب بتشكيلته الجديدة يومي 26 و27 من أبريل عام 2022، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.