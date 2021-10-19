«الهلال الأحمر» يسلم دفعة جديدة من سيارات إسعاف لإثيوبيا

أديس أبابا (وام)

استمراراً للدعم الإنساني الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الدول الشقيقة والصديقة، ممثلة بذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سلمت «الهيئة»، أمس، دفعة جديدة من سيارات الإسعاف لدعم القطاع الصحي في إثيوبيا لتعزيز قدراته اللوجستية في مجال الإنقاذ والإسعاف والرعاية الصحية الأولية.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن هذه المبادرة ضمن مبادرات الدولة المستمرة في دعم هذا القطاع الصحي الحيوي، كما أكد أن هذا الدعم سوف يستمر للتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية عن كاهل الشعب الإثيوبي في عددٍ من الأقاليم التي تشهد تحديات إنسانية. ويجسد هذا الدعم النوعي للقطاع الصحي الأثيوبي نهج الإمارات في تبني المبادرات التي تحدث فرقاً في تحسين حياة الناس، من خلال تعزيز الخدمات الأساسية التي يحتاجون إليها، وفي مقدمتها خدمات القطاع الصحي الذي يعتبر أولوية من أجل إنقاذ الأرواح ورفع المعاناة الصحية.