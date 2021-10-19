عبدالله بن زايد يشارك في اجتماع دولي افتراضي

أبوظبي (وام)

شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في اجتماع رباعي مع معالي أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، ومعالي سوبرامانيام جايشانكار وزير خارجية جمهورية الهند، ومعالي يائير لابيد وزير خارجية دولة إسرائيل.

جرى خلال الاجتماع - الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد - بحث العلاقات الاقتصادية بين الدول الأربع وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الشراكة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، على العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات بكل من الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية الهند ودولة إسرائيل، مشيراً إلى أهمية هذا الاجتماع في استكشاف الفرص الواعدة للتعاون الاقتصادي بين الدول الأربع.

وأشار سموه إلى أن جائحة «كوفيد-19» وما فرضته من تحديات على العالم أجمع أكدت أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل معاً من أجل تحفيز النمو الاقتصادي العالمي وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.