الإمارات والأرجنتين تبحثان تعزيز العلاقات الثقافية

بوينس آيرس (وام)

بحث سعيد عبدالله سيف جوله القمزي سفير الدولة لدى جمهورية الأرجنتين، ومعالي تريستان باوير وزير الثقافة الأرجنتيني، خلال لقائهما في مقر وزارة الثقافة في العاصمة بوينس آيرس، سبل توطيد العلاقات الثقافية بين البلدين، ودور التواصل الثقافي في تعزيز التعاون ومد جسور التفاهم.

وأبدى معاليه اهتمامه العميق بالعمل المشترك وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية في الدولة، مشيراً إلى أهمية سوق الصناعات الثقافية، الذي يقام في الأرجنتين في مارس المقبل لتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين. من جهته، أكد سفير الدولة أهمية الحوار الثقافي في فتح قنوات للتواصل بين الجهات والفعاليات الإبداعية، وأعرب عن سعادته بمشاركة الأرجنتين في «إكسبو 2020 دبي»، مشيراً إلى أنها فرصة لتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والأرجنتين في المجالات كافة، ولا سيما الثقافية.