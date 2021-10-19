السفير الإسرائيلي: الإمارات وإسرائيل توقعان شراكة اقتصادية شاملة قريباً

أبوظبي (وام)

كشف أمير حايك، سفير دولة إسرائيل المعين لدى الدولة عن أن الاجتماع الذي جمع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي يائير لابيد وزير خارجية إسرائيل في يونيو الماضي بأبوظبي قد شهد الاتفاق على توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين في غضون تسعة أشهر.

وقال السفير الإسرائيلي: هناك إمكانات هائلة لتوطيد العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل ولتعزيز حجم التبادل التجاري. وكانت إسرائيل قد افتتحت سفارتها بأبوظبي في يونيو الماضي، بقيادة إيتان نائيه الذي تولى قيادة البعثة الدبلوماسية آنذاك ثم عين سفيراً لبلاده بمملكة البحرين في سبتمبر الماضي. وقال حايك: إن معالي أورنا باربيافاي وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، أكدت له خلال لقاء جمعهما التزامها التام بالإطار الزمني المتفق عليه لتوقيع الاتفاقية.