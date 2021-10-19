الشيخة فاطمة تهنئ الإمارات قيادة وشعباً والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف

أبوظبي (وام)

هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، دولة الإمارات قيادةً وشعباً والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقالت سموها: «يسعدني أن أتقدم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مناسبة عظيمة نحتفي بها بولادة سيد الخلق وخاتم المرسلين الذي بعث رحمة للعالمين النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، داعية العلي القدير أن يعيدها على وطننا الغالي بالخير والعزة، وعلى سائر بلاد المسلمين بالسعادة واليمن والبركات، وعلى شعوب العالم بالأمن والأمان والازدهار... كل عام وأنتم بخير».