افتتاح معرضي «الوطني للتوظيف» و«التعليم الدولي»

الشارقة (وام)

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، أمس، فعاليات النسخة الثالثة والعشرين من المعرض الوطني للتوظيف، والنسخة السابعة عشرة من معرض التعليم الدولي 2021، اللذين ينظمهما مركز «إكسبو الشارقة»، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وتستمر فعالياتهما حتى 21 أكتوبر الجاري.

واطلع الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، خلال جولته في أروقة المعرضين اللذين يضمان أكثر من 75 مؤسسة تعليمية وأكاديمية محلية وعالمية، وعشرات الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، من المسؤولين على مختلف الخدمات والفرص المتنوعة التي تقدمها الجهات للمستفيدين من الطلبة والخريجين من زوار المعرضين.

والتقى الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي عدداً من مسؤولي الجهات المشاركة في المعرض الوطني للتوظيف، وتعرف منهم على مجالات التوظيف وفرص العمل وبرامج التدريب التي تقدمها للمواطنين وللخريجين والخريجات الإماراتيين، وما توفره من فرص متنوعة لتعزيز مهاراتهم الوظيفية ومستقبلهم المهني. كما استمع إلى شرحٍ وافٍ من مسؤولي المؤسسات الأكاديمية والتعليمية المشاركة في معرض التعليم الدولي، واطلع منهم على أحدث ما تقدمه الجامعات والمعاهد والكليات من برامج وخدمات للطلاب في مختلف المجالات والمراحل التعليمية.