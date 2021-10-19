«مدني أبوظبي» يكرم الفائزين بـ«جائزة سمو وزير الداخلية للتميز»

أبوظبي (الاتحاد)

كرم العميد محمد إبراهيم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني الفائزين بجائزة «سمو وزير الداخلية للتميز - مرحلة المدير العام» في فئات التميز الوظيفي، وشمل التكريم فريق التقييم من موظفي «الهيئة»، وذلك بحضور مديري القطاعات ومديري الإدارات المركزية في «الهيئة».

وثمن مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني دعم ورعاية القيادة الرشيدة لمسيرة التميز والريادة في العمل الحكومي، مشيداً بجهود الكوادر الوطنية في «الهيئة» وحرصهم المستمر على التميز والإبداع بمجالات العمل المختلفة والتزامهم بتطبيق استراتيجية «الهيئة» والتي تواكب في رؤيتها وتوجهها المعايير العالمية.

وأكد ثقة «الهيئة» في منتسبيها وحرصها لتحفيزهم على المزيد من العمل المتميز وتشجيعهم على الأفكار الإبداعية التي تخدم بيئة العمل التطويرية.

وأعرب عن سعادته بمستويات التميز والتي تدل على مدى تقدم وتفوق الوحدات التنظيمية ومنتسبي «الهيئة» والالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ مفهوم التميز والريادة في العمل على أرض الواقع في جميع المجالات.

وعلى هامش الحفل، تم إطلاق ميثاق إسعاد المتعاملين لـ«الهيئة»، ما يؤكد التزام القادة بخدمة المتعاملين وإسعادهم.

كما كرمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني الفائزين بجائزة الهيئة لأفضل مقطع توعوي في مجال الوقاية والسلامة من الحريق وحصل الفائزون الأوائل على جوائز قيمة بلغت قيمتها 30 ألف درهم موزعة كالتالي: 15 ألف درهم للطالبة ليلى أحمد محمد بشير الفائزة بالمركز الأول، و10 آلاف درهم للفائز الثاني محمد سعيد محمد اليماحي، و5 آلاف درهم لـ أمل محمد سليمان الحمادي الفائزة بالمركز الثالث.