حمدان بن زايد: «تل مرعب» مقصد لعشاق التحدي

أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بقصر النخيل، أعضاء اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا الدولي «تل مرعب». واطلع سموه على آخر الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالمهرجان الذي يقام تحت رعاية سموه خلال الفترة من 16 إلى 31 ديسمبر المقبل، وينظم من قبل نادي ليوا الرياضي وبالتعاون مع هيئة أبوظبي للسياحة.

حمدان بن زايد متحدثاًً خلال الاستقبال وفي الصورة محمد خليفة المبارك

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على أهمية توفير كافة الإمكانات والتجهيزات لإنجاح المهرجان الذي يعد واجهة رياضية مهمة لدولة الإمارات ولمنطقة الظفرة، وأصبح مقصداً لعشاق التحدي والمغامرة، ويسهم في دعم وترسيخ ثقافة الفعاليات والمهرجانات في مختلف مجالاتها.

وثمن سموه دور اللجنة المنظمة للمهرجان والرعاة في إنجاح الحدث والتنظيم المميز لكافة الفعاليات والأنشطة التي تقام في الظفرة.

حضر اللقاء معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعود عبدالعزيز الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وعبدالله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، وأعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان.

حمدان بن زايد وأعضاء اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا الدولي

من جانبها وجهت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا الدولي «تل مرعب» الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على حرصه ومتابعته لكافة الأنشطة والفعاليات التي تقام في منطقة الظفرة وبشكل خاص الرياضية منها.

حمدان بن زايد يطلع على الاستعدادات للمهرجان

وأشارت إلى أن منطقة الظفرة شهدت خلال السنوات الماضية نقلة نوعية هائلة وتطوراً ملحوظاً في مختلف القطاعات، حيث يأتي مهرجان ليوا الدولي ليكون عنصر جذب كبير للسياحة والنشاط الرياضي، خاصة أن النسخة المقبلة من المهرجان ستكون الأكثر تطوراً من الناحية الإلكترونية، حيث سيتم اعتماد التقنيات الحديثة في كل المنافسات والبطولات والفعاليات الرياضية الأخرى أو الخدمات المقدمة.

.. وسموه يستمع إلى شرح حول الاستعدادات للفعاليات وفي الصورة محمد خليفة المبارك

كما سيتم تقديم تسهيلات من شأنها أن توفر الوقت والجهد على المنظمين والمشاركين، وسيتم الإعلان عن الأجندة الخاصة بفعاليات المهرجان خلال الأيام المقبلة. وأكدت اللجنة المنظمة أن تنظيم المهرجان يتميز هذا العام بتنوع بطولاته بما سيثري الفعاليات، ويرفع من مستواها الفني ويضاعف من الإبهار وقوة المنافسات، حيث سيتم مزج البطولات الحديثة بالفعاليات التراثية في إطار متكامل على مدار الـ 16 يوماً مع إلزام الجميع باتباع الإجراءات والاحترازات الوقائية والصحية وبروتوكول السلامة، حسب التدابير المعتمدة من الجهات المختصة بالدولة.

أحمد مطر الظاهري وعيسى بوشهاب وجانب من الحضور

وينتظر عشاق السيارات والسرعة منافسات قوية على مدى 16 يوماً، وتختتم بتحدي صعود تل مرعب للسيارات في آخر يومين من المهرجان. ويعد مهرجان ليوا الدولي الذي تم تنظيمه لأول مرة في 2004 الأكبر والأضخم من نوعه على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط، ومن المنتظر أن يضم عدداً كبيراً من رياضات المحركات والبطولات والأنشطة التراثية والترفيهية، التي ستجعل من منطقة الظفرة وجهة سياحة مهمة لزوار المهرجان من داخل الدولة وخارجها.

سعود الحوسني وعبدالله بطي القبيسي وجانب من أعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان خلال اللقاء

300 متر عن سطح الأرض

مهرجان تل مرعب هو الوجهة الأولى لمحترفي وهواة صعود التل الذي يصل ارتفاعه إلى 300 متر عن سطح الأرض وبدرجة ميلان للأعلى تصل إلى 50 درجة مما يجعله التحدي الأكبر في المنطقة، بالإضافة إلى باقي الرياضات الشبابية المختلفة مثل الاستعراض الرملي على التل وحلبة تل مرعب للاستعراض والدرايف كار والدراجات بأنواعها، مما يجعل من المهرجان الوجهة الأساسية لمن يبحث عن التحدي والتميز في سباقات السرعة والمحركات. ويجذب المهرجان سنوياً أكثر من 1500 مشارك في مختلف البطولات والفعاليات الرياضية التي يتم تنظيمها، بالإضافة إلى آلاف الزوار الذين يتوافدون عليه منذ انطلاقته وحتى اليوم الختامي.