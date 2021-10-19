الاتحاد الأوروبي ينظم حواراً عالمياً حول المرأة والتقدم الوظيفي

دبي (الاتحاد)

ينظم الاتحاد الأوروبي حدثاً عالمياً رفيع المستوى في معرض «إكسبو»، يهدف إلى تسليط الضوء على المساهمات العظيمة للمرأة في المجتمع، وتبادل أفضل الممارسات السياسية لتسريع عملية تمكين المرأة، بالإضافة إلى إبراز الشخصيات القيادية في السياسة والأعمال والمجتمع المناصرين لقضية المساواة بين الجنسين في مكان العمل.

وستتم استضافة الحدث بعنوان «المرأة والتقدم الوظيفي: كيفية تسخير كامل الإمكانات البشرية» يوم 22 أكتوبر 2021 بجناح المرأة في «إكسبو 2020 دبي»، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وسفارات إسبانيا والسويد وسلوفينيا، بالإضافة إلى المفوضية العامة لإيطاليا في «إكسبو 2020 دبي».

وسيضم الحدث العديد من القادة الحكوميين ورجال الأعمال والشخصيات المؤثرة في المجتمع المدني وممثلين عن وسائل الإعلام ورواة القصص من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم معالي شتيفان شلوينينغ، رئيس وحدة في خدمة المفوضية الأوروبية لأدوات السياسة الخارجية، ومنى غانم المرّي نائب رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وصاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الأمينة العامة في مؤسسة الوليد الإنسانية وسفيرة النوايا الحسنة والمناصرة لقضية المساواة، ومعالي كريستر نيلسون، وزير دولة للتجارة الخارجية وشؤون دول الشمال في السويد، وهَيْلاَ غَزَال، يوتيوبر ورائدة أعمال وسفيرة «برنامج التغيير» التابع للأمم المتحدة، وغيرهم من الشخصيات المؤثرة.