اللجنة العليا الدائمة برأس الخيمة تعقد اجتماعها العاشر بـ«إكسبو»

دبي (وام)

ترأس اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي رئيس اللجنة العليا الدائمة قائد عام شرطة رأس الخيمة، اجتماع اللجنة العليا الدائمة العاشر لعام 2021 الذي عقد بـ «إكسبو 2020 دبي» بحضور أعضاء اللجنة.

ورحب رئيس اللجنة بالأعضاء، مشيداً بهذه التجربة الفريدة والمميزة من نوعها، من خلال المشاركة بعقد وتوثيق اجتماع اللجنة العليا الدائمة العاشر، ضمن أجندة فعاليات «إكسبو»، الحدث العالمي الأبرز على الساحة الآن، ليسجل بذلك اجتماع اللجنة العليا الدائمة العاشر، كأحد أهم الفعاليات والإنجازات الشرطية التي استضافها مقر المعرض العالمي، بهدف تحقيق تواصل العقول ودعم التقدم والاستدامة.

وناقش الاجتماع - الذي عقد في جناح «فزعة» الذي يعرض مسيرة ومبادرات الشرطة الإماراتية - خطة الاستعداد للخمسين عاماً القادمة لمواكبة أهداف واستراتيجية ورؤية الحكومة، مؤكداً أهمية مراجعة الإنجازات التي تحققت منذ قيام الاتحاد حتى الآن وما تم إنجازه من مشاريع ومبادرات وخطط، وصولاً للنتائج التي تحققت، بهدف الاستعداد للخمسين سنة القادمة، وعمل نقلة نوعية وفق خطط مدروسة.

كما تمت مناقشة خطة استعداد اللجنة العليا الدائمة برأس الخيمة، للمشاركة في احتفال مرور 50 عاماً على قيام الاتحاد، وما وصلت إليه من إنجازات، بمشاركة القطاعات الشرطية، وفق استراتيجية وزارة الداخلية وأجندتها الشاملة. وأشاد اللواء علي بن علوان، بالتقدم الهائل الذي أحرزته دولة الإمارات في السنوات الخمسين الماضية في المجالات المتعلقة بالتنقل، منها الطيران والخدمات اللوجستية والمدن الذكية، بالإضافة إلى التوسع في علوم الفضاء عبر برنامج الإمارات الوطني للفضاء ومشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، مثمناً هذه الجهود المميزة التي عززت من جودة الحياة في البلاد، متمنياً مواصلة الريادة والصدارة في الإنجازات، ورفع علم البلاد يرفرف خفاقاً بين الأمم، فخراً ومجداً بعظيم صنع العقول والهمم.