الشامسي يطلع على مؤشرات شرطة المنطقة الشرقية

الشارقة (الاتحاد)

أكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أهمية تحقيق المؤشرات الأمنية والارتقاء بمستوي العمل الشرطي، لتحقيق رؤية الإمارات 2021، وتحقيق النتائج الإيجابية التي تسهم في دفع عجلة الجهود المبذولة تحقيقاً لأهداف وزارة الداخلية واستجابة لتطلعات القيادة الرشيدة.

جاء ذلك خلال اجتماع إدارة شرطة المنطقة الشرقية بشرطة الشارقة، بحضور العقيد الدكتور علي الكي الحمودي، مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، ورؤساء المراكز والأقسام، والذي عقد بقاعة اجتماعات فزعة بـ«إكسبو 2020 دبي»، حيث ناقش الاجتماع نتائج المبادرات والمؤشرات خلال الربع الثالث بإدارة شرطة المنطقة الشرقية، التي تدعم مؤشرات شرطة الشارقة واستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان وتحقيق جودة الحياة لمجتمع الإمارات.

واطلع قائد عام شرطة الشارقة، على مبادرة خدمة «مباشر»، وتنفيذ مقترح «المحقق الميداني»، كما استعرض الاجتماع مؤشرات زمن الاستجابة للبلاغات والجهود التي تمت خلال العاصفة المدارية «شاهين»، مؤكداً أهمية تقديم مبادرات ومشاريع ريادية تعزز من الأمن المجتمعي.

وثمن اللواء الشامسي، جهود أفراد شرطة الشارقة في تواجدهم المستمر في الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»، مما يسهم في دعم منظومة وزارة الداخلية لإنجاح الحدث الدولي، ويعزز الظهور بصورة مشرفة لدولة الإمارات، واكتساب الخبرات والمعارف المختلفة.

وفي ختام الاجتماع، كرم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة عدداً من الضباط وصف الضباط بإدارة شرطة المنطقة الشرقية، ضمن برنامج تحفيز الموظفين «انت تستاهل»، وذلك لتميزهم في العمل وكفاءتهم وتفانيهم في أداء الواجب.