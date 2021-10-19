«أقدر» تناقش المواطنة الإيجابية وفرص الاستثمار المستدام

أبوظبي (الاتحاد)

عقد صباح أمس مؤتمر صحفي للإعلان عن أجندة الدورة الرابعة من قمة أقدر العالمية والتي تقام هذا العام تحت شعار «المواطنة الإيجابية العالمية - تمكين فرص الاستثمار المستدام» في الفترة ما بين 23- 30 أكتوبر 2021 في مركز دبي للمعارض وجناح «فزعة» في «إكسبو 2020». وتقام القمة في دورتها الرابعة تحت شعار «المواطنة الإيجابية العالمية: تمكين فرص الاستثمار المستدام» بالتنسيق مع حكومات مؤسسات رائدة، لتعزيز معرفة المجتمعات وتزويدها برؤية تنبع من صميم الثقافة العربية التي تجسد روح التسامح والأخوة والسلام المجتمعي. وتسعى القمة هذا العام إلى تعزيز دور القوة الناعمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتطوير شراكات غنية ومستدامة بين الحكومات والمنظمات الدولية، ونشر فكر «زايد» المؤسس ونهجه في التسامح والسلام والتعايش بين الناس، وتوفير بيئة عمل لتوليد فرص للاستثمار والنمو والابتكار والتعاون بين الدول والأفراد.

وكشفت اللجنة المنظمة لقمة أقدر العالمية 2021، خلال المؤتمر الصحفي والذي عقد في مركز «إكسبو» الإعلامي في «إكسبو 2020 دبي»، الغطاء عن الفعاليات الفريدة التي ستشملها هذه الدورة من القمة، والتي من شأنها أن تسلّط الضوء على مختلف القضايا التي تهتم بالمجتمع وبتمكين أفراده، كما تصب في توفير مساحة للأفراد للتعبير عن أنفسهم لتحقيق الهدف الرئيسي لهذا الحدث العلمي العالمي في تنمية العقول لازدهار الأوطان.

وتم اختيار عنوان هذه الدورة تحت عنوان «المواطنة الإيجابية العالمية- تمكين فرص الاستثمار المستدام» والذي يسعى فيه القائمون على تنظيم القمة إلى التوافق مع شعار« إكسبو» لهذا العام (تواصل العقول وصنع المستقبل)

خلال المؤتمر الصحفي (من المصدر)

«مجلس أقدر»

وتشمل الأنشطة والفعاليات التي تندرج تحت «أقدر لاب»: «مجلس أقدر» والذي يعد منصة حوارية لتقديم ومشاركة الاتجاهات الجديدة في المواطنة الإيجابية العالمية وعرض أفضل الممارسات، حيث يشارك فيها كبار القادة وصناع القرار والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، ومن أبرزهم الدكتور تيدورس أدهانوم غييريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والذي يتناول في كلمة افتتاحية أهمية تطبيق مفاهيم المواطنة الإيجابية العالمية من خلال التبادل المعرفي والمهاري بين بني البشر، بما يحقق سلامة العيش للجميع.

ويناقش معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، التمكين المعرفي والرقمي ودوره في تعزيز المواطنة الإيجابية العالمية، واستعراض تجربة المدرسة الإماراتية في تعزيز مفاهيم المواطنة الإيجابية العالمية، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مركز هداية في موضوع بنية العلوم الحديثة وانعكاساتها على مفاهيم المواطنة الإيجابية العالمية.

وتشمل الكلمات كذلك كلمة ملهمة من الشخصية العالمية الشهيرة كريس جاردنر الرئيس التنفيذي لمنظمة السعادة العالمية وحديثه عن السعادة والمواطنة الإيجابية العالمية، وباتريك فان دير لو الرئيس الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في شركة فايزر، عن مفهوم المواطنة الإيجابية العالمية في معالجة الأزمات، والسفير غيرهارد بوتمان كريمر - مدير المجلس الاستشاري العلمي العالمي لمؤتمر ومعرض ديهاد ليدير جلسة دور المواطنة الإيجابية العالمية في العمل الإنساني، مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الإمارات العربية المتحدة كلير دالتون وماريو ستيفان المدير التنفيذي لأطباء بلا حدود، كما سيناقش كلارنس سيدورف - المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سيدورف المحدودة موضوع: تعزيز المواطنة العالمية الإيجابية ضمن ثقافات متعددة.

وتشمل الفعاليات كذلك «أقدر بوتكامب»، وهي منصة عمل ديناميكية لدعم وتمكين الشركات الناشئة.

ومن الفعاليات الجديدة «أقدر روتس»، حيث سيتم استضافة أطفال من أربع دول أجنبية تشمل اليابان وأميركا وبريطانيا وروسيا للحديث عن تجربتهم في مدارس الدولة لتعزيز مفهوم المواطنة الإيجابية العالمية وتبادل الخبرات بين الأطفال الذين يعيشون ويدرسون في دولة الإمارات وخارجها.

ويصاحب القمة بهذه الدورة تنفيذ فعالية «أقدر آرت» بالتعاون مع منظمة إيما للسلام «الأكاديمية الأورومتوسطية الموسيقية للسلام» سيتم تنظيم عدد من الحفلات الموسيقية المتنوعة في الفترة الصباحية والفترة المسائية.

رسائل إلى المستقبل

وتشمل فعاليات القمة كذلك تخصيص منصة إلكترونية (رسائل إلى المستقبل) والتي تأتي توافقاً مع المبادرة الوطنية «أرسل رسالتك للمستقبل» وبالتنسيق مع فريق عمل عام الخمسين بمجلس الوزراء، سيتم بناء منصة إلكترونية تتيح للجمهور زوار «إكسبو» من داخل الدولة وخارجها تسجيل مقاطع مصورة للمستقبل.

وكذلك تشمل الفعاليات تنظيم (جلسات العصف الذهني في أقدر لاب). وتضم القمة كذلك تنظيم معرض أقدر العالمي الذي يضم 40 جهة محلية ودولية.

وتشهد فعاليات القمة هذه الدورة فعالية (طاولة أقدر المستديرة لتمكين المجتمعات).

وعلى هامش القمة، سيتم تنظيم ملتقيات التعاون الثقافي.

كما سيتم تنظيم فعالية (المصداقية الإماراتية) والتي يتم تنظيمها بالتنسيق مع عدة مؤسسات وطنية تعرض فيها القيم الإماراتية الأصيلة لشعب الإمارات.

إماراتي وأقدر

وتضم فعاليات القمة كذلك منصة (إماراتي وأقدر)، وهي منصة متميزة ستقوم باستضافة سبع شخصيات إماراتية متميزة في عدة مجالات وتسليط الضوء على ما حققته هذه الشخصيات من إنجازات وابتكارات متميزه والتي ساهمت في نهضة المجتمع والتي بدورها تركت بصمة إماراتية في مختلف المجالات تجربة تستحق المشاركة.

ومن الفعاليات المتميزة فعالية (جلسات اقدر الحوارية)، وهي جلسات حوارية فكرية وعلمية متنوعة تجمع نخبة من المتحدثين في مختلف القطاعات المجتمعية والمهنية والدولية والعلمية للتعرف على مفهوم المواطنة الإيجابية العالمية من عدة جوانب ومن أبرزهم: معالي الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ورئيس منتدى تعزيز السلام، وداني دانون - المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، والدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والقاضي الدكتور حاتم علي الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون، والمطران الدكتور بول هيندر - النائب الرسولي لجنوب شبه الجزيرة العربية، والدكتورة درورة عروسي - مديرة معهد الاتحاد السفاردي الأميركي للخبرة اليهودية، والدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي ومؤسس تريندز للبحوث والدراسات، وناصر العبدول مدير منطقة دبي من مصرف أبوظبي الإسلامي، والدكتور عبدالسلام المدني رئيس اندكس القابضة.

عبدالسلام المدني

وشهد المؤتمر الصحفي حضور المستشار الدكتور إبراهيم الدبل، الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين - أقدر، والدكتور عبدالسلام المدني، رئيس «اندكس القابضة» الشريك التنفيذي لقمة أقدر العالمية، وسلطان حارب الكتبي - المنسق العام لبرنامج خليفة للتمكين- أقدر.

من جهته، قال الدكتور عبد السلام المدني، رئيس «اندكس القابضة» الشريك التنفيذي لقمة أقدر: في «اندكس القابضة» فخورون باستمرار التعاون مع برنامج خليفة للتمكين -أقدر لتنظيم الدورة الرابعة من قمة أقدر العالمية، حيث تعتبر هذه الدورة من قمة اقدر العالمية دورة استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، كونها تعقد في الحدث الأروع في العالم «إكسبو 2020».

إبراهيم الدبل

أثر كبير

قال المستشار الدكتور إبراهيم الدبل الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين - اقدر:«عقب الصدى الذي لاقته الدورات السابقة من قمة أقدر العالمية، والأثر الكبير الذي تركته على المجتمعات والأفراد، والنجاح الذي حققته في نقل تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العالم، وخاصة في دورتها الثالثة، ارتأت اللجنة المنظمة عقد الدورة الرابعة من قمة أقدر العالمية تحت شعار (المواطنة الإيجابية العالمية - تمكين فرص الاستثمار المستدام) في أهم وأكبر ملتقى عالمي وأول حدث من نوعه في المنطقة، وهو (إكسبو 2020 دبي)، والذي يُعد منصة مثالية لهذا الحدث الذي يركز على تعزيز العلاقات الإنسانية ونشر التجارب والأفكار الخلّاقة وتعزيز التمكين المعرفي والرقمي والمنهجيات الإيجابية في الاستثمار المستدام والمواطنة الإيجابية».

تمكين واستدامة

قال عبد الرحمن المنصوري، نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين - أقدر: «تأتي قمة أقدر العالمية، كمبادرة هامة تعكس أهداف برنامج (أقدر) والذي تتمثل رؤيته بتحقيق الريادة العالمية في تمكين المجتمعات وتحقيق الاستدامة فيها، ويسعى إلى تكوين نموذج عالمي يعمل على تعزيز الجهود المحلية والدولية من خلال تمكين كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة تحديات الحاضر والمستقبل، وهو هدف أثبت أهميته خلال الظروف التي مر بها العالم في الفترة الماضية».

وقال سلطان حارب الكتبي المنسق العام لبرنامج خليفة للتمكين - أقدر: ستشمل فعاليات القمة عدداً من المبادرات الفريدة التي ترى النور لأول مرة، والتي تتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات الرشيدة للخمسين عاماً القادمة بمشاركة 182 متحدثاً من أكثر من 17دولة بالعالم.

سلطان الكتبي

«إكسبو بعيوني»

كما سيتم إطلاق مسابقة (إكسبو بعيوني) للتصوير الفوتوغرافي والتي سيتم إطلاقها بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد للتصوير الضوئي وناشونال جيوغرافيك، وذلك بهدف إبراز دور التصوير في تعزيز مفاهيم المواطنة الإيجابية العالمية وكذلك إبراز أجنحة الدول المشاركة في «إكسبو»، وتم تخصيص جوائز قيمة لهذه المسابقة وباب المشاركة في الجائزة مفتوح لجميع الزوار والمقيمين في الدولة، وسيتم تنظيم فعالية (الموروث الشعبي والمواطنة الإيجابية العالمية) حيث سيتم تنظيم جلسات حوارية تفاعلية لمدة أسبوع بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وأجنحة الدولة الدول المشاركة.

وتوافقاً مع التوجه الحكومي في الحفاظ على البيئة، وتماشياً مع الاستعداد لعام الخمسين والمساهمة لتحقيق مشاريع الخمسين لتحفيز النمو في قطاع الزراعة سيتم استكمال مبادرة «شجرة الخمسين» التي تأتي سيساهم فيها برنامج أقدر، بزراعة عدد 50.000 شجرة قرم.