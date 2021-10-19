3 مشاريع ذكية لشرطة أبوظبي في معرض إكسبو

أبوظبي (الاتحاد)

عرضت شرطة أبوظبي ثلاثة مشاريع ذكية لإدارة الأسلحة والمتفجرات بقطاع شؤون الأمن والمنافذ ضمن مشاركتها في معرض «إكسبو2020 دبي».

والمشروع الأول عبارة عن عربة ذكية تم تطويرها مع الشركاء، وإضافة عدة تقنيات أمنية تعمل عن بعد، لدعم متخذي القرار، مثل تقنية كشف المواد المتفجرة والخطرة والمشعة.

أما المشروع الثاني فهو عبارة عن عربة ذكية لتغطية عمليات المسح الميداني، وتفتيش الأماكن الضيقة مع خاصية نقل الصورة والصوت بجودة HK، أما الثالث فهو عبارة عن أجهزة ذكية تعمل بنظام شم الأبخرة من الهواء والمسح المخبري، لدعم الفرق الميدانية بنتائج العينات أو الأجسام المشبوهة، ومن ثم تقوم بإرسال النتائج إلى غرفة العمليات أو نقطة التحكم.