تعاون بين «الشباب العربي» و«مجرة» لتشجيع الأبحاث الشبابية

دبي (الاتحاد)

وقّع مركز الشباب العربي و«مجرّة» الشركة الرائدة في تقديم أفضل محتوى عربي على الإنترنت، مذكرة تفاهم لدعم نتاج الباحثين الشباب في العالم العربي ونشر الأعمال البحثية الشبابية المتميزة التي تعزز الفرص والتنمية المستدامة في منشورات علمية مرموقة.يأتي توقيع المذكرة لتعزيز الأبحاث الشبابية في أهم قطاعات المستقبل وضمن فعاليات جناح الشباب في إكسبو 2020 دبي.وتعزز مذكرة التفاهم، التي وقّعها كلٌ من سعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية بمركز الشباب العربي، وعمّار هيكل الرئيس التنفيذي لـ«مجرة» في جناح الشباب على أرض إكسبو 2020 دبي، دور الباحثين الشباب، خاصة بعد النجاحات التي حققتها منصة «أبحاث الشباب العربي» و«مجلس الباحثين الشباب العرب» التي أطلقها مركز الشباب العربي في تعزيز فرص الباحثين الشباب ونشر أبحاثهم القيّمة والمتنوعة لتصل فوائدها إلى أبعد مدى ممكن.

وبموجب المذكرة، تساهم «مجرة» في تسليط الضوء على الأبحاث المتميزة للشباب العربي، لاسيما تلك المنشورة على منصة أبحاث الشباب العربي التابعة لمركز الشباب العربي، من خلال تلخيص أبرز الأبحاث الشبابية وتحويلها إلى مقالات علمية مركّزة، ثم نشرها باللغة العربية في عدد من مواقعها مثل «هارفارد بزنس ريفيو» أو «بوبيولار ساينس-العلوم للعموم»، أو «إم آي تي تكنولوجي ريفيو»، أو «ستانفورد للابتكار الاجتماعي».

وتتنوع موضوعات الأبحاث الشبابية التي سيتم نشرها، حيث تقدم «مجرة» أفضل محتوى عربي على الإنترنت ضمن موضوعات عديدة تشمل الإدارة والعلوم والتكنولوجيا والصحة النفسية والصحة العامة والمالية وغيرها.

فرصة متاحة

وتتيح هذه المبادرة للباحثين الشباب ضمن الفئة العمرية من 18 حتى 35 سنة، ممن لديهم أبحاث منشورة خلال السنوات الخمس الماضية تتضمن دراسات تطبيقية إلى جانب البيانات النظرية، تقديم الأوراق البحثية مباشرة عبر منصة أبحاث الشباب العربي لتتم مراجعتها من قبل الفريق المختص ومشاركة الأبحاث المتأهلة مع فريق مجرة.

فرصة نوعية

قال سعيد النظري: نتمنى أن تستفيد المواهب البحثية الشابة من هذه الفرصة النوعية التي تتكامل مع المبادرات التي يحتضنها جناح الشباب في إكسبو 2020 دبي على مدى الأشهر الستة المقبلة.

ومن جانبه، قال عمار هيكل: تأتي المبادرة ضمن أهداف مجرة في نشر وتوزيع المحتوى الجيد والمفيد باللغة العربية، بما يمكن الشباب من أدوات المعرفة ويساعدهم على تطوير حياتهم وبيئتهم، ويرفد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعاتنا العربية.

ويتعاون الجانبان بموجب مذكرة التفاهم في مراجعة الأبحاث المتميزة التي يتم نشرها على منصة أبحاث الشباب العربي، وتحويل ما يناسب منها إلى مقالات علمية ليتم نشرها ضمن مواقع شركة مجرة التخصصية تحت اسم الباحث، إضافة إلى التعاون الإعلامي، ودعم عمل منصة أبحاث الشباب العربي وأية مشاريع بحثية تخدم الشباب العربي.