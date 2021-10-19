«حوارات دبي للمستقبل» تناقش دور الحكومات في تمكين الأجيال

دبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة دبي للمستقبل جلسة حوارية خاصة بعنوان «دور الحكومات في تمكين أجيال المستقبل» ضمن «حوارات دبي للمستقبل»، استضافت صوفي هاو مفوض أجيال المستقبل في ويلز، وخلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.

وهدفت الجلسة التي أدارها باتريك نواك المدير التنفيذي لقطاع الاستشراف وتخيل المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل، إلى تبادل الخبرات، واستعراض أبرز المبادرات والخطط والاستراتيجيات الحكومية الهادفة إلى توفير مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية على المستوي المحلي والعالمي.

وأشارت صوفي هاو، التي تتمثل مسؤوليتها الرئيسية في دعم الجهات الحكومية في ويلز لضمان تعزيز الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية للأجيال الحالية والمستقبلية وإعداد التقارير حول الإنجازات والأهداف المقبلة، خلال حديثها إلى أهمية مشاركة الخبرات والتجارب الناجحة في مجال استشراف التحديات المستقبلية، وإعداد خطط مستدامة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة بالتماشي مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وقالت إن هذه الجهود تهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بمستويات جودة الحياة لدى كافة شرائح المجتمع، وقياس تحقيق هذه الأهداف من خلال مؤشرات شاملة تحدد أهم الجوانب التي يجب تطويرها خلال المرحلة القادمة.

ومن جهته قال خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل إن دبي تسير بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في الطريق الصحيح لتنفيذ رؤيتها المستقبلية المتفردة، والقائمة على التفكير الإبداعي والمخاطرة المدروسة.